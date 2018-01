Nye job: Arla udvider i Nordjylland

HOBRO/AARHUS: En stigende efterspørgsel på yoghurt-produkter fra europæiske forbrugere og manglende mulighed for at udvide produktionen i Aarhus betyder, at Brabrand Mejeri bliver nedlagt og produktionen flyttes til andre mejerier. Det oplyser Arla i en pressemeddelelse.

Lukningen er måske dårligt nyt i Aarhus, men omvendt kan man i Hobro glæde sig over udsigten til nyinvesteringer i mejeriet der og ikke mindst nye job.

Brabrand Mejeri lukkes først om godt halvandet år, men til den tid skal produktionen flyttes til blandt andet Hobro Mejeri, der sammen med Arlas mejeri i Slagelse og et mejeri i henholdsvis Holland og Tyskland er udset til at overtage aktiviteterne.

- Vi taler om i omegnen af 20 nye stillinger i Hobro. Med hensyn til investeringerne vil vi i løbet af de kommende uger fremlægge en samlet investeringsplan for 2018, men jeg kan godt afsløre, at der for de fire mejerier til sammen er tale om et pænt trecifret millionbeløb, og at Hobro får en pæn andel af det, siger Jakob Bernhard Knudsen, landedirektør for Arla Danmark.

Brabrand Mejeri producerer syrnede mælkeprodukter som yoghurt, skyr og creme fraiche, og det er altså øget efterspørgsel efter de produkter, der fører til lukningen.

- De europæiske forbrugere købere flere og flere yoghurt-produkter, og vi er nødt til at kigge på, hvordan vi kan sikre den fremtidige kapacitet og yoghurt-produkter af høj kvalitet på tværs af de europæiske lande. Da vi ikke har mulighed for at udvide produktionen på Brabrand Mejeri på grund af beliggenhed og omkostninger i produktionsudstyr, flytter vi produktionen, siger Jakob Bernhard Knudsen.

Medarbejdere hjælpes videre

Lukningen af mejeriet forventes først at ske i midten af 2019, men Arla har valgt at orientere mejeriets 160 medarbejdere allerede nu. Personalet blev orienteret om beslutningen tidligere torsdag.

Sammen med fagforeningerne og mejeriets samarbejdsudvalg vil der blive udarbejdet en plan, så de ansatte får gode betingelser.

- Det er vigtigt for os, at vi hjælper de ansatte på Brabrand Mejeri videre på en god måde enten igennem arbejde på andre af Arlas mejerier eller uden for Arla. Og så er jeg glad for, at vi kan fastholde og udvikle flere arbejdspladser på de danske mejerier, der skal overtage produktionen fra Brabrand Mejeri, siger Jakob Bernhard Knudsen.

Der er godt 70 kilometer mellem mejerierne i Brabrand og Hobro, men da Arla har i alt 25 mejerier i Jylland, er der altså flere muligheder.