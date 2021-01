Flere fjordnære boliger på vej - byråd lader millionerne rulle

Gode og rummelige boliger, der passer til enhver pengepung og livssituation, er nøglen til at tiltrække og fastholde nye borgere.

Ud fra den devise har byrådet i Mariagerfjord Kommune besluttet at sætte ekstra turbo på boligbyggeriet i Arden, Hadsund, Hobro og Mariager.

Det sker med en bevilling på 21 millioner kroner til at støtte byggeri af almene boliger i de næste fire år, oplyser Mariagerfjord Kommune i en pressemeddelelse.

Investorer på spring

Forventningen er, at det kommunale bidrag vil stimulere investeringer i nybyggeri i størrelsesordenen 300-350 millioner kroner.

Fjordkommunen står nemlig i den gunstige situation, at private investorer og almene boligforeninger står på spring til bygge nyt.

Borgmester i Mariagerfjord Kommune Mogens Jespersen (V) er begejstret over udsigten til, at mange nye attraktive boliger er i støbeskeen.

- Vi vil gerne tiltrække flere borgere. Derfor giver vi byggeriet kæmpe rygstød, så vi får mange flere attraktive boliger i spil.

- Der er stor interesse for at investere i vores kommune, og vi vil skabe de mange nye boliger i et partnerskab med almene boligselskaber og private investorer, siger borgmesteren.

Både eje og leje

Det er planen, at de nye boligområder skal være en blanding af eje- og såvel almene og private lejeboliger, så de henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen.

- Vi lægger vægt på at skabe nogle attraktive rammer, så unge familier, etablerede par, singler og ældre kan bo dør om dør i vores byer.

- Vi tror nemlig på, at det skaber værdi og godt naboskab, når folk i alle aldre lever og bor sammen, siger Mogens Jespersen i pressemeddelelsen.

To seniorbofællesskaber

Et par af boligområderne vil henvende sig til ældre boligkøbere, der ønsker at bytte parcelhuset ud med en moderne bolig og leve i et fællesskab med andre i samme aldersgruppe. Der er to seniorbofællesskaber på tegnebrættet.

- Det handler også om at skabe forudsætningerne for, at seniorerne får lyst til at flytte til ældrevenlige boliger i byen, så unge familier kan realisere drømmen om et parcelhus i vores smukke kommune, siger kommunaldirektør Anne Velling.

Hun kan ikke løfte sløret for alle projekter, men indtil videre ser det ud til, at mindst seks nye almene og private byggerier er på vej inden for de kommende fire år.

54 nye boliger ved havnen i Mariager allerede besluttet. Her kommer private lejeboliger til at ligge helt ned til vandet.