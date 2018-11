Flere henvendelser om makabert drab: Politiet er ved at have et hændelsesforløb

HADSUND: Politiet er nu ved at have stykket et hændelsesforløb sammen, omkring hvad der skete, da en 40-årig kvinde blev dræbt i en garage i Hadsund tidligt søndag morgen.

Nordjyllands Politi har fået syv henvendelser fra vidner i den makabre sag, hvor en 28-årig mand søndag blev varetægtsfængslet, sigtet for drabet og for delvist at have parteret liget.

– Blandt andet på baggrund er henvendelserne fra borgerne er vi ved at have et hændelsesforløb af, hvad der skete fra at de to (den 28-årige og den 40-årige, red.) forlod Jagtstuen til at kvinden bliver fundet død i garagen, fortæller vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Af hensyn til efterforskningen, ønsker vicepolitiinspektøren dog ikke at komme nærmere ind på, hvad politiet mener der er sket.

Tilfældigt møde endte i drab

Det står dog klart, at den 28-årige drabssigtede, der er fra lokalområdet, ankom til værtshuet Jagtstuen i Hadsund klokken 00.16.

Her mødte han den 40-årig nu afdøde kvinde, og de “fandt sympati” for hinanden, som politiet udtrykker det.

Alt tyder på, at mødet var spontant, og at den 28-årige og den 40-årige ikke kendte hinanden i forvejen.

Klokken 01.08 forlod de to så stedet sammen, og knap fire timer senere - klokken 04.48 - blev liget af kvinden fundet i en garage på Nørregade, efter politiet havde fået en anmeldelse.

Motiv fortsat ukendt

Den 28-årige mand blev anholdt på stedet.

Den drabssigtede har endnu ikke ønsket at sige noget til politiet, og han nægter sig skyldig.

På nuværende tidspunkt kan Frank Olsen heller ikke komme ind på nærmere detaljer i sagen - herunder hvad motivet til drabet kan være.

- Det er alt for tidligt at sige noget om motivet til drabet. Det er noget, efterforskningen må vise, siger han.