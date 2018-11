Flere nordjyder holder til højre - og det hjælper

NORDJYLLAND: Hvis du har kørt på motorvej E45 i Himmerland i oktober, har du formentlig bemærket skiltene “Hold til højre” og “Det er det modsatte af venstre”. De har stået mellem Sønderup og Haverslev som en del af en kampagne fra Vejdirektoratet, som skal få nordjyderne - og alle andre danskere - til at holde til højre på motorvejene.

Og kampagnen har virket. Vejdirektoratet fortæller nu om en måling, der viser, at hver femte bilist er kommet hurtigere frem på den udvalgte, nordjyske strækning.

Alene det at gøre opmærksom på, at vi skal holde til højre, når der er mulighed for det, har fået mange til at gøre netop det. Det er vi ellers ikke for gode til, og det forsinker trafikken og skaber farlige situationer.

Illustration: Vejdirektoratet

På landsplan har der været skiltet på fem motorvejsstrækninger, og i gennemsnit er 15 procent kommet hurtigere frem.

Det er ikke sidste gang, at kampagnen med skilte som "Hold til højre" og "Det er det modsatte af venstre" kører.

- Vi skal blive ved med at minde trafikanterne om, at trafikkulturen er noget, vi er fælles om. De fleste bilister siger til os, at de selv er gode til at holde til højre, og at det er alle de andre, der er dårlige til det. Så vi er nødt til at få bilisterne til at rette blikket mere kritisk mod sig selv, og det er dét, vi prøver at gøre med hold til højre-kampagnen, siger Marianne Foldberg Steffensen, der er leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.

