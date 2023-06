Flere vindmøller, mindre forbrug: - Alle skal med på lang klimarejse

MARIAGERFJORD:Mere grøn energi produceret lokalt og et mindre forbrug af ressourcer fra både kommunens, virksomhedernes og borgernes side.

Det er kort sagt opskriften på, hvordan Mariagerfjord Kommune skal blive klimaneutral inden 2050. Det meddeler byrådspolitikerne i en pressemeddelelse, efter de torsdag vedtog en klimaplan, som inden 2030 skal reducere kommunens CO2-udledninger med 70 procent sammenlignet med udledningen i 1990.

Baggrunden er, ikke overraskende, de store klimaforandringer, man allerede nu mærker over hele kloden.

- Nu begynder en lang klimarejse, og alle skal være med. I Mariagerfjord løfter vi i flok, fordi opgaven er for stor til, at den enkelte kommune, virksomhed eller borger kan løfte den alene. Det betyder, at klima skal flettes ind i vores hverdag, beslutninger og processer, hvis vi skal lykkes med at blive klimaneutrale og robuste nok til at klare de klimaforandringer, der allerede er her, siger Jesper Skov Mikkelsen, formand for Udvalget for Klima og Landdistrikter i Mariagerfjord Kommune.

Ifølge udvalgsformanden er Mariagerfjord Kommune en af de kommuner i landet, hvor der udledes mest CO2 pr borger - i 2018 lød tallet på 18 tons CO2 pr borger.

- Men det skyldes i høj grad, at vi er en kommune med rigtig mange virksomheder, faktisk nogle af landets største, og rigtig meget landbrugsjord. Så der er også et utroligt stort potentiale, når det kommer til at nedbringe CO2-udledningerne, siger Jesper Skov Mikkelsen.

Og her falder Mariagerfjord Kommunes rolle i tre dele, når det kommer til at indfri kravene fra både DK2020-projektet og Paris-aftalen.

- Som kommunens største virksomhed med 3500 ansatte er det en vigtig opgave for os at gå forrest. Og det gør vi blandt andet ved at købe ind via en grøn indkøbsforening, så alt helt ned til de kuglepenne, vi bruger, er så bæredygtigt som muligt, ligesom vi også er i gang med at energioptimere vores bygninger og på sigt skal have skiftet de kommunale biler ud til nogen, der kører på el, siger Jesper Skov Mikkelsen.

Derudover faciliterer kommunen også flere grønne samarbejder med både virksomheder og landbrug, som skal fremme de grønne energiprojekter, som er nødvendige for at nå i mål. Og endelig skal kommunen sætte rammerne for få borgerne til at ændre adfærd og passe bedre på bedre klimaet og kloden - for eksempel ved at gøre det muligt at affaldssortere i endnu flere fraktioner.

- Vi kan som kommune ikke drive den grønne omstilling alene. Vi har brug for, at landbruget og erhvervslivet og ikke mindst borgerne bakker op, og der er vores klare indtryk, at alle rigtig gerne vil arbejde for det her, siger Jesper Skov Mikkelsen.

Det er især landskabet i kommunen, der gør det altafgørende at handle nu for at begrænse konsekvenserne af klimaforandringerne, forklarer udvalgsformanden.

- Vi risikerer flere oversvømmelser, fordi flere af vores større byer ligger ud til fjorden. Særligt Hobro, Hadsund, Mariager og Dania samt sommerhusområderne på Als Odde er udsatte under en stormflod. Der er risiko for kraftige skybrud, overfyldte vandløb og højt grundvand. Klimaforandringerne kan også komme til udtryk ved ekstremt tørre somre som i 2018 og her i år, inden vandet kom, siger Jesper Skov Mikkelsen.

Concito og C40 har allerede vendt tommelfingeren op til Mariagerfjord Kommunes klimaplan, som blev vedtaget sammen med en klimatilpasningsplan. Tilsammen skal de to planer både sikre grøn omstilling og klimasikring mod stigende vandmasser.