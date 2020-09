Fodboldfan nægtede at opgive navn - så blev han anholdt

HOBRO:En fodboldfan fra Randers, der torsdag aften var på stadion i Hobro for at se kampen mellem Viborg og Hobro, kan nu se frem til et retsligt efterspil.

En gruppe betjente fra det der kaldes for ”operativ efterforskning” havde i forbindelse med at der var optræk til slagsmål udenfor stadion fat i manden, men han satte sig til modværge og nægtede samtidig at oplyse navn og udlevere identitetspapirer.

Det betød, at betjentene anholdt manden - der i den forbindelse kom på andre tanker og alligevel fandt det formålstjeneligt at oplyse sit navn...

Det drejer sig om en 26-årig mand fra Randers, der nu er sigtet efter retsplejeloven for at sætte sig til modværge, ligesom han er sigtet for at ligge hindringer i vejen for, at en tjenestemand kan udføre sit arbejde - idet han nægtede at udlevere sit navn i første omgang.

Efter manden kom på andre tanker og havde oplyst sit navn blev han løsladt.

Om den unge mand er fan af Hobro eller Viborg, ja, det melder historien ikke noget om...