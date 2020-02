Fodboldfest i Øster Hurup under EM

ØSTER HURUP: Der bliver garanti for ægte landskampstemning i Øster Hurup, når Danmark spiller indledende kamp mod Finland ved sommerens EM i fodbold.

I et samarbejde mellem DBU, Event Øster Hurup og Mariagerfjord Kommune bliver kampen mod Finland vist på storskærm på Bytorvet i Øster Hurup, og det er et initiativ, som ikke mindst vækker glæde hos DBU.

- Vi er utroligt glade for, at Mariagerfjord Kommune har valgt at være en del af årets største fodboldfest, der kommer til at gøre sommeren 2020 helt speciel.

- Jeg er sikker på, at kommunens beslutning om at omfavne den rød-hvide fest kommer til at samle fodboldfans fra nær og fjern og give borgerne nogle mindeværdige øjeblikke, siger Bent Clausen, der er næstformand for DBU.

Borgmester Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune, er for sin del sikker på, at mange vil lægge vejen forbi Øster Hurup for at opleve den ægte landskampstemning, som altid opstår, når der er mange, der ser landskamp sammen.

- Europamesterskabet i fodbold er en af de allerstørste sportsbegivenheder, vi kan drømme om i Danmark.

- Derfor bakker vi naturligvis op, når DBU og Event Øster Hurup kommer på banen med et spændende koncept, som giver os mulighed for at sætte turbo på fodboldfeberen i vores kommune, siger han og bakkes op af byrådskollegaen Jan Andersen, som samtidig er formand for Event Øster Hurup.

- Selvfølgelig vil vi i Øster Hurup gerne være med til at markere den største fodboldbegivenhed i Danmark.

- Vi håber, at folk møder talstærkt op og får sig en oplevelse for livet, og vi vil på forhånd sørge for, at Øster Hurup kommer til at summe af stemning, aktiviteter og fællesskab, bebuder han.

Aftalen med DBU omfatter i første omgang ”kun” de danske drenges indledende kamp mod Finland, men går det, som alle håber, og Danmark kommer i kvartfinalen, vil den kamp også blive vist på storskærm i Kattegat-byen, oplyser Event Øster Hurup.