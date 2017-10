Følg Horsens-Hobro live

FODBOLD: Hobro-træner Thomas Thomasberg havde på forhånd bebudet, at der ville komme ændringer i startopstillingen, når Hobro søndag besøgte AC Horsens, efter holdet kun har fået et point i de tre seneste kampe.

Og sådan har det også vist sig at være.

Træneren har nemlig ændret på to pladser i forhold til den seneste kamp mod OB. Martin Mikkelsen glider ind på pladsen som højre kant i stedet for Edgar Babayan, og i angrebet har han besluttet sig for at give chancen til Sebastian Grønning, der tidligere på året lavede tre kasser i pokalkampen imod Slagelse. Han erstatter Quincy Antipas i angrebet

Hobro stiller således op:

(4-4-2): Jesper Rask - Nicholas Gotfredsen, Jesper Bøge, Rasmus Minor, Björn Kopplin - Martin Mikkelsen, Vito Hammershøj-Mistrati, Jonas Brix-Damborg, Danny Olsen - Pål Alexander Kirkevold, Sebastian Grønning.

