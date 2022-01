Følg med live: 27-årig afgiver forklaring i sag om planer om skoleskyderier

HOBRO/AALBORG:Nu begynder retssagen mod den 27-årige mand, der er tiltalt for at have planlagt at dræbe børn i flere skoleskyderier i Nordjylland og Aalborg.

Retten i Aalborg danner ramme om den spektakulære sag, hvor anklagemyndigheden først vil løfte sløret for nogle af de beviser, politiet har i sagen.

Og så skal den 27-årige også forholde sig til de uhyggelige anklager mod ham, når han afgiver forklaring i dag og i morgen.

