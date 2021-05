Først slog han på tæven - så spyttede vaneforbryder en betjent i ansigtet

HOBRO:En 37-årig vaneforbryder fra Hobro er søndag blevet varetægtsfængslet i tre uger ved Retten i Aalborg. Her var han fremstillet i grundlovsforhør - sigtet for at spytte en betjent fra Nordjyllands Politi i øjet.

I forhold til straffeloven er det en overtrædelse af §119, der handler om vold mod personer i offentlig tjeneste, hvor strafferammen går fra bøde til fængsel i otte år.

Den 37-årige nægter sig skyldig og kærede varetægtsfængslingen til landsretten, oplyser anklager Søren Riis Andersen fra Nordjyllands Politi.

Han oplyser desuden, at den 37-årige mand flere gange tidligere er dømt for overtrædelse af §119. Derudover har han flere voldsdomme på samvittigheden.

Forud for det uappetitlige overfald var den iltre himmerlænding i to omgange i nærkontakt med betjente fra Nordjyllands Politi, efter at han lørdag kort før kl. 18 var den ene part i et slagsmål mellem to mænd på Gammelvej i det centrale Hobro.

I første omgang slap han med en bøde for overtrædelse af ordensreglementet, men da politipatruljen kort efter måtte returnere, fordi den 37-årige gav sig til at slås videre med den anden mand, blev han anholdt.

Det var under transport i politibilen fra Hobro til stationen i Aalborg, at voldsmanden fra bagsædet spyttede betjenten bag rattet på siden af ansigtet og altså ramte ham i øjet, oplyser Søren Riis Andersen.