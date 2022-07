Første ulykke i 50 år: Vi er totalt i chok

MARIAGER:Onsdagens dødsulykke har sendt chokbølger gennem de ca. 25-30 frivillige, som udgør rygraden i Mariager-Handest Veteranjernbane.

Ulykken, der skete kort før kl. 13 i en overskæring nær Svenstrup mellem Mariager og Handest, kostede en 43-årig mand fra lokalområdet livet, da han kolliderede med veterantoget på sin motorcykel.

- Vi har eksisteret siden 1970, og der er aldrig sket noget lignende. Vi er totalt i chok, og der er allerede bestilt psykologhjælp til de involverede, lyder det fra veteranbanens driftsbestyrer og formand, Katrine Blåberg Andersen.

Det var to af banens rutinerede lokoførere og togførere, der var i gang med at køre toget fra Mariager til Handest, da ulykken skete. I Handest skulle de hente en gruppe rejsende, som havde bestilt en særtur på den 17 kilometer lange veteranbane, der er Danmarks længste af sin slags.

Jernbaneoverskæringen, hvor ulykken skete, har ingen bomme, men der er både lyd- og lyssignaler, som advarer trafikanter mod toget.

En bilinspektør undersøgte ulykkesstedet, og ifølge driftsbestyreren på Mariager-Handest Veteranjernbane tyder intet på, at der var fejl på de advarselssignaler, der er ved overskæringen på Kjellerupvej. Foto: Lars Pauli

Nordjyllands Politi tilkaldte i forbindelse med ulykken en bilinspektør, og ifølge Katrine Blåberg Andersen har han overfor hende tilkendegivet, at der hverken var fejl på toget eller på advarselssignalerne ved overskæringen, da ulykken skete.

- Men hvad og hvordan det hele er sket, er noget, vi nu må bearbejde sammen i medlemsgruppen. Vi skal have meldt ordentligt ud til alle i vores lokalområde, at vi har styr på vores sikkerhed. Vi har serviceteknikere ude at tjekke overkørslerne jævnligt, og hvis nogen oplever selv den mindste fejl på en togtur, bliver vores montør kontaktet, og så tager han ud og kigger på det. Alt bliver logført i bog og protokoller - vi gør alt, hvad vi kan, fortæller driftsbestyreren.

Katrine Blåberg Andersen trådte til som driftsbestyrer og formand for foreningen bag veteranjernbanen i 2021. Hun er forståeligt rystet over onsdagens alvorlige ulykke, Arkivfoto

Efter ulykken havde den togfører og lokofører, som var på toget, da ulykken indtraf, overskud nok til at køre veteranbanens lokomotiv retur til Mariager, hvor Katrine Blåberg Andersen tog imod dem.

- Så fik de en ordentlig krammer, og så satte vi os ned, så vi kunne høre, hvad de har oplevet, siger Katrine Blåberg Andersen.