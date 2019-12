Forældre til børn med ADHD får råd, der virker: Nøglen er en særlig slags ros

Forældre til børn med ADHD er meget begejstrede for et kursus, De Utrolige År, som Mariagerfjord Kommune har tilbudt dem. Lone Josefsen Poulsen (yderst til højre) har kæmpet med systemet i syv år. Hun har blandt andet fået at vide, hun skulle sætte grænser for sit barn og ikke give det så mange valg. - Det er fantastisk endelig at få råd, der virker! siger hun om De Utrolige År. I midten ses Hanne Pehrson og til venstre Joan Tranum, der også kan berette om øget trivsel på hjemmefronten. Foto: Peter Mørk