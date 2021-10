Forladt gård i flammer: Stuehus brænder ned

ROSTRUP:En forladt landejendom på Tingvej 11 mellem Hobro og Rostrup brød torsdag aften i brand. Nordjyllands Beredskab rykkede ud fra stationen i Arden, men da brandfolkene nåede frem, stod stuehuset ikke til at redde.

- Det er en typisk trelænget gård, med et stuehus og to længer ved siden af, og det er stuehuset, der brænder. Det lykkedes os at skærme det af, så ilden ikke får fat i udbygningerne, men stuehuset brænder desværre ned til grunden, siger indsatsleder Allan Frisk fra Nordjyllands Beredskab.

Foto: Jan H. Pedersen

Ved 21-tiden var der så meget styr på flammerne, at der kun var efterslukning tilbage for brandfolkene, der undervejs havde fået assistance med yderligere en sprøjte- og tankvogn fra Hobro.

- Vi kan ikke rigtig gøre andet end at sørge for, at det ikke breder sig, og det har vi ret godt styr på. Efterslukningen kommer til at tage nogle timer, og sætter vi en brandvagt herude i nat og kører ud og kigger på det igen i morgen formiddag, siger Allan Frisk.

Ejendommen var som sagt ubeboet, så der var på intet tidspunkt fare for, at hverken folk eller fæ skulle komme noget til.

Politiets teknikere skal nu forsøge at finde ud af, hvordan branden opstod.

Et vidne bemærkede scootere køre rundt i området på det tidspunkt, hvor branden opstod, oplyser vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Det er dog endnu uvist, om det kan have forbindelse til branden.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 114.