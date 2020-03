Formand for strandlav i nordjysk by er lettet: Det er ikke så slemt, som jeg havde frygtet

Erik S. Damgaard (i midten), formand for Øster Hurup Strandlaug, var bange for, at badestranden ved Øster Hurup ville lide overlast, når der skal udledes mere renset spildevand til Kattegat. Men et orienteringsmøde i Øster Hurup med deltagelse af rådgivningsfirmaet Orbicon beroligede ham. Foto: Torben Hansen