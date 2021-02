22-årig sad i håndjern på bagsædet: Forsøgte at bide og nikke betjentene skaller

HOBRO:Det var ikke første gang, en 22-årig mand var voldelig over for politiet, da han sent torsdag aften blev anholdt for spirituskørsel.

I sommeren 2020 blev han nemlig dømt for vold mod en politibetjent, og derfor blev han fredag varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for vold og trusler mod to betjente i forbindelse med torsdagens anholdelse.

Den 22-årig blev anholdt omkring klokken 23.45 på Randersvej ved Hobro, hvor han blæste alkometeret op over det tilladte.

Under transporten til politistationen i Aalborg, hvor den unge mand skulle have taget en blodprøve, blev han så voldsom, at betjentene måtte holde ind på motorvejen ved Haverslev for at få styr på ham, fortæller anklager Torben Kauffmann.

Under tumulten forsøgte den 22-årig at nikke betjentene en skalle, ligesom han forsøgte at bide. En af betjentene blev ramt i maven med en albue. Derudover truede han med at slå betjentenes og deres familier ihjel, fortæller anklageren.

Under grundlovsforhøret i Retten i Aalborg nægtede han sig skyldig. Han forklarede, at han ikke rigtig kunne huske, hvad der var sket, fortæller Torben Kauffmann.

Den 22-årige kærede varetægtsfængslingen.