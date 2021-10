Forsøgte at slukke brand med tæpper - men dem gik der ild i

HOBRO:Det gik ikke helt efter planen, da beboeren i en lejlighed i Adelgade i Hobro søndag morgen havde tændt op i sin bioethanolpejs. Flammerne blev noget større end beregnet og det udviklede sig til en mindre brand i pejsen.

- Man havde prøvet at slukke branden med nogle tæpper, men dem var der så gået ild i. Det var dog lykkedes at få dem kastet ud på terrassen, inden vi nåede frem. Så der har ikke som sådan været ild i lejligheden Men den har fået noget røgskade, fortæller indsatsleder Allan Frisk fra Nordjyllands Beredskab, der blev kaldt til stedet klokken 8.29.

Efter slukningsarbejde på terassen og ventilation af lejligheden har et skadesservice-firma taget over for at vurdere, hvor slemme skaderne er, og om beboerne eventuelt skal genhuses, mens de bliver udbedret.