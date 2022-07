Fra plejehjem til fodboldstadion: PB har været medlem i 80 år

HOBRO:Når Hobro IK spiller sæsonens første hjemmekamp på fredag, tager Poul Børge Jensen turen fra Hobro Friplejehjem til byens stadion, DS Arena. Med rolatoren ruller han ind på hovedtribunen og finder sin faste plads på øverste række.

Som æresmedlem af DBU har han gratis adgang til alle fodboldkampe i Danmark. 94-årige Poul Børge Jensen har nemlig en imponerende lang karriere som frivillig i fodboldens verden. Og en helt særlig status i Hobro IK, som han har været medlem af i 80 år og var frivillige leder og træner hos i flere årtier.

Han flyttede til byen i 1942, da han var 14 år, og meldte sig ind i Hobro IK for at spille fodbold.

- Noget skulle jeg jo lave, og der var ikke så meget andet, fortæller Poul Børge Jensen, som vi møder i hans lejlighed på Hobro Friplejehjem.

Han var kun 18-19 år, da han kom i klubbens bestyrelse og blev kasserer. Og som 23-årig begyndte han at træne de unge. Et livslangt virke i fodboldens tjeneste var godt i gang.

Poul Børge Jensen går helst med støtte til sin rolator, og heldigvis er der en fin rampe, når han skal finde ind til sin plads på tribunen på DS Arena. Foto: Bente Poder

Når han er på stadion for at følge Hobro IK i 1. division, møder han stadig mænd, som han har været træner for, og som hilser med et "Hej PB".

For i fodboldkredse i Hobro og omegn gik den energiske leder kun under navnet PB - og det gør han såmænd stadig.

I over 30 år var han ungdomstræner i klubben. I 29 år bestred han den vigtige post som kampfordeler, og i en lang periode sad han i bestyrelsen.

Lederarbejdet førte også til en post i JBU's regionsbestyrelsen og en plads i DBU's repræsentantskab. I den egenskab var han med til at stemme om indførelsen af professionel fodbold i Danmark i 1978.

- Vigtigere end børnene

Der gik meget tid med fodbold.

- Jeg kunne jo lide det hele. Jeg havde et godt greb om de unge, og vi fik et godt sammenhold. Men fodbolden var nok ved at tage overhånd. Den tog nok alt for meget af min tid, husker han.

Sønnen Kurt på 65 bakker op:

- Dengang var fodbolden vigtigere end dine børn. Når du havde fyraften fra dit arbejde, stod den på fodbold hele tiden, smiler Kurt Jensen til sin gamle far.

PB's hustru, Ingeborg, blev også involveret. I mange år vaskede hun fodboldtøj for klubben.

Ud at fløjte på cykel

Poul Børge Jensen deltog i 50'erne på flere trænerkurser, og det var her, han fik ideen til at samle ungdomshold til et stort fodboldstævne. Han tog initiativ til et årligt bededagsstævne, der i 23 år frem til 1980'erne hvert år samlede hundredvis af unge spillere til fodbolddyst i Hobro.

Poul Børge Jensen Født i 1927. Medlem af Hobro IK siden 1942 og æresmedlem i klubben.

Han var ungdomstræner i klubben i over 30 år og kampfordeler næsten lige så længe. Desuden var han i en årrække bestyrelsesmedlem og kasserer.

Uddannet fodbolddommer og virkede som sådan i 24 år.

Hans hustru, Ingeborg, døde i en tidlig alder. Parret fik tre sønner og en datter.

Poul Børge Jensen arbejdede i 33 år på kontoret på det daværende Hobro Andelsslagteri.

Efter sin pensionering boede han nogle år i Brovst, hvor han også kom med i den lokale fodboldklubs bestyrelse. Han flyttede tilbage til Hobro i 2014. VIS MERE

Som om trænergerning og pligten som kampfordeler ikke var nok. PB uddannede sig også til fodbolddommer og virkede som sådan i 24 år.

I begyndelsen cyklede han fra Hobro, når han skulle ud med fløjten, og turen gik både til Farsø og Aars. Nogle gange fulgte et af hans fire børn med og fik en plads på cykelstangen.

- Jeg blev dommer, fordi jeg kunne bruge kendskabet til fodboldreglerne i mit arbejde som træner. Og så fik man jo en lille skilling for at dømme en kamp, fortæller PB.

Gennem årene er han blevet tildelt masser af ære og hæder. Allerede i 1960'erne blev han æresmedlem af Hobro IK. Senere blev han DBU-æresmedlem.

På skrivebordet har PB sin computer, som han bruger til at følge med i nyt om Hobro IK. Her pryder også adskillige diplomer og hædersbevisninger som vidne om hans mange års arbejde som frivillig fodboldleder og dommer. Foto: Bente Poder

I 1978 blev den prestigefyldte idrætslederpris i Hobro Kommune uddelt for første gang. Der var ingen vej uden om PB, der sammen med hæderen modtog 5000 kroner.

Computer, tv og live

I dag følger 94-årige Poul Børge Jensen omhyggeligt med i livet i sin gamle klub - ikke mindst klubbens slagskib i Nordic Bet Ligaen.

- Jeg læser nyheder fra klubben på computeren, og udekampene ser jeg på tv.

Men hjemmekampene skal så vidt muligt opleves på stadion. Sæsonens første hjemmekamp er mod Helsingør på fredag, og PB tror på en god sæson. Hobro IK var i seneste sæson i krise, men en fremragende afslutning på turneringen sikrede overlevelse i landets næstbedste række.

- Jeg tror, holdet er blevet endnu bedre. Der er kommet mange dygtige unge til, og Hobro har jo også gjort det godt i træningskampene, lyder vurderingen fra klubbens ældste medlem.