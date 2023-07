Fra snigende død til bragende succes: - Der skal være liv i byen

Den 131 år gamle børnefest i Mariager var ellers så småt begyndt at visne, da den lokale kvinde, Trine Lindhart, overtog formandsposten i 2021.

- Der var ikke så stor tilslutning til tingene: Aldrig udsolgt, siger hun.

Anderledes prangende så billedet ud, da "generalen" gjorde status efter årets fest, der fandt sted i dagene mellem 15. til 18. juni.

- Jeg er helt vildt stolt. Det betyder vildt meget for mig at give børnene muligheden for at få de samme minder fra festen, som jeg selv fik som barn, siger hun.

Udsolgt alle dage. Stor tilstrømning af frivillige. 18 tilmeldte vogne, pyntet efter alle kunstens sjove regler.

- Flere end der har været i hele min levetid, siger Trine.

Tigervogn fra årets optog. Privat

Det her er historien om, hvordan 24-årige Trine Lindhart lykkedes med at vende den visnende byfest, til en bragende succes. På bare to år.

En opskrift på succes, der indeholder nye værktøjer, en ordentlig omgang hjerteblod – og intet mindre end 37 timer som frivillig leder-skråstreg-blæksprutte: om ugen.

Fra soldat til dronning

Trine Lindhardt har været med i børnefesten, lige siden hun var fire år gammel. Her gik hun med i optoget som soldat i det, der stadig, den dag i dag, hedder ”rosendronningens livgarde.”

- Jeg kan tydeligt huske, hvor stolt jeg var dengang, siger hun.

Trine startede sin karriere i Mariager Børnefest tidligt. Første tjans var "soldat i Rosendronningens Livgarde." Privat

”Rosendronningen” er en fornem titel, der bliver givet til en af byens piger i forbindelse med den årlige fest.

Kåringen finder sted på festens sidste dag. Her bliver dronningen iklædt en stor rosenkrans og båret afsted gennem byens gader, flankeret af den "livgarde", Trine selv var en del af som lille.

Og apropos dét! Trines tid som "soldat" i børnefesten kulminerede faktisk, da hun selv blev udråbt til rosendronning i 2013.

- Det var virkelig sjovt at sidde dér, mens børnene gik efter mig, ligesom jeg selv havde gjort i så mange år, siger hun.

Fra dronning til general

I årene efter sin egen dronningekåring valgte Trine at blive en del af festens frivillige kræfter.

-Den betyder sindssygt meget for mig – og det har den gjort så længe jeg kan huske, siger hun.

Det var derfor også med stor ærgrelse, at Trine havde bemærket, hvordan tilslutningen til festen var gået stille og roligt ned ad bakke i de år, hun havde været frivillig.

Trine blev kåret til "Rosendronning" i 2013. Privat

Hun greb derfor chancen for at prøve kræfter med formandsposten, da hun fik muligheden. Nu skulle børnefesten blomstre igen.

Kampen

Som voksen havde Trine fået sig en uddannelse som grafisk designer. Kompetencerne herfra bragte hun i spil allerede første år, 2022. Men det var især den uddannelse, hun valgte at bygge ovenpå, der fik indflydelse resultatet her i 2023.

MIK Svedbank viste flaget med en ganske særlig vogn. Bemærk den tredje "holdkammerat", der vidst har set bedre dage. Pivat

I det forgangne år har Trine nemlig uddannet sig i ”digital konceptudvikling” på UCN inde i Aalborg.

Det er en uddannelse, der har givet hende en række af værktøjer, både inden for ledelse og inden for digital markedsføring, herunder kampen for at være synlig på de sociale medier. Våben hun i den grad har kunnet drage fordel af i forsøget på at gøre festen klar til fremtiden.

Tre stærke våben

Trine nævner tre konkrete "våben", hun har taget i brug, for at vende kurven fra snigende død til bragende succes.

Optoget fra i år. Privat

Det første våben var at gøre årets strategi for markedsføring på de sociale medier langt mere aktiv end tidligere.

Våben nummer to blev en serie af interviews med forskellige aktører i byen - virksomheder, børn og familier.

- Det gjorde vi for at høste ris, ros og inspiration fra sidste års fest, så vi kunne lave nogle nye, målrettede tiltag, siger hun.

Sidste våben, hun nævner, er, at hun har været særdeles ivrigt opsøgende over for byens handelsdrivende, som hun gerne ville samarbejde meget mere med.

Det betyder meget for Trine at vende tilbage og give barndommens land et løft. Foto: Martin Damgård

Det førte blandt andet til et månedlangt parløb, hvor Børnefesten og byens virksomheder kørte sponsorerede konkurrencer hver fredag.

- Det skabte en fantastisk opmærksomhed omkring festen flere måneder i forvejen: Ingen kunne undgå at bemærke, at vi stadig var her - og levede i bedste velgående! siger hun.

Fuldtidsfrivillig

Uddannelserne gav hende altså nogle stærke kompetencer med i bagagen, hun kunne bringe i spil for at højne børnefestens markedsføring.

Trine retter en stor tak til de mange andre frivillige, der har været med til at stable årets succesfulde fest på benene. Foto: Martin Damgård

Når det er sagt, kommer man ikke uden om det vigtigste værktøj, Trine har været i besiddelse af: Sit tårnhøje engagement.

37 frivillige timer har hun kastet i puljen. Hver eneste uge. Ved siden af fuldtidsstudiet inde i Aalborg.

- Det har været en ordentlig mundfuld med hvad, der svarer til to fuldtidsstillinger på samme tid i månedsvis. Men det har været det hele værd, siger hun.

Liv i byen

Tyve år er der således gået, siden fireårige Trine fik sin debut.

Først var hun soldat. Siden blev hun dronning. Og nu kan hun altså notere sig to vellykkede år som "general" i spidsen for en tiltrængt opblomstring af byens gamle tradition.

Næste år står hun bag roret igen. Og drømmen er at gøre børnefesten endnu større, hvad publikumsstørrelsen angår. Og dét af en helt særlig grund.

- Der skal være liv i byen. Ellers kunne man jo lige så godt bo for sig selv ude på landet, siger hun.