Fra toppolitik til direktørjob

MARIAGER:Det Europæiske Folkemøde i Mariagerfjord Kommune har fundet afløseren for Jan Bertelsen, som forlod direktørjobbet for få dage siden.

Det bliver den tidligere toppolitiker Jens Rohde, som med øjeblikkelig virkning sætter sig i direktørstolen.

Det oplyser folkemødets bestyrelsesformand, Franz Cuculiza, i en pressemeddelelse.

- Vi er glade for, at Jens Rohde har takket ja til jobbet. Jens har ud over sin enorme politiske erfaring og sine netværk nationalt og internationalt et stærkt kommercielt fundament fra såvel handelstandsforening, festival, reklame- og kommunikationsbranchen. Hans alsidighed indbefatter alt lige fra stor kulturel og litterær indsigt, over fem år som medlem af bestyrelsen i Danmarks Nationalbank til politik og frivilligt arbejde som både fodbolddommer og træner. Det er en kæmpe styrke for vort europæiske folkemøde, siger Franz Cuculiza.

Franz Cuculiza, formand for Det Europæiske folkemøde i Mariager. Arkivfoto

Jens Rohde, der politisk har en fortid hos både Venstre, Radikale Venstre og senest Kristendemokraterne samt 10 år som medlem af EU-Parlamentet, har allerede i et par måneder været tilknyttet festivalen med kommunikationsopgaver, glæder sig til opgaven.

- Europapolitik er nærmest et kald for mig og har været det i 30 år. Venner har kaldt mig EF-Jens siden 1990. Da jeg samtidig har en forkærlighed for og fortid med at skabe folkelige arrangementer gennem mine år i blandt andet Viborg Handelstands Forening, bliver der en unik mulighed for at kombinere to ting, jeg har stor veneration for, siger Jens Rohde, der med egne ord har som ambition at skabe folkemøde hele året og festival en gang årligt.

Det allerførste europæiske folkemøde i Mariager løb af stablen i august 2022. Arkivfoto: Bente Poder

- Den årlige festival er vores fyrtårn. Den vil få et betragteligt folkeligt løft såvel kulturelt som politisk. Samtidig er det ambitionen at gøre folkemødet relevant i den europæiske debat hele året. Også for erhvervslivet, for hvem vi vil skabe netværk og adgang til beslutningstagere gennem arrangementer lokalt, på Christiansborg, i Bruxelles og Strasbourg. Samtidig vil vi skabe et fokus på at fremme de politikere, som dedikerer sig til europæisk perspektiv, hvad enten det er i forhold til konkrete direktiver eller den store overordnede europadebat. Det er vanskeligt at være “europæisk" politiker i Danmark, da man ikke får megen bevågenhed, hverken som medlem af EU-parlamentet eller folketingets europaudvalg. Denne demokratiske udfordring vil vi gerne adressere, siger Jens Rohde, som også melder to andre klare ambitioner for folkemødet ud:

- Dens hovedsprog bliver dansk i modsætning til tidligere. Endelig skal vi som folkemøde også være i stand til at understøtte Mariagerfjord Kommunes strategier for blandt andet bosætning og erhvervsinvesteringer. Hele idéen er jo at vise, at der ikke er modsætningsforhold mellem lokal forankring og europæisk udsyn og perspektiv, siger Jens Rohde.

Political Festival of Europe, som festivalen er døbt - blev afholdt for første gang nogensinde i fjor. Festivalen bød over fire dage i slutningen af august på næsten 300 arrangementer og flere end 200 talere. Flere end 30 europæiske lande var repræsenteret ved premiereudgaven af folkemødet i Mariager.