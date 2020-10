Fredet duehøg fanget i ulovlig fælde - Fuglevenner appellerer til hård straf

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) appellerer til seriøs politiefterforskning og hård straf i en ny sag om overtrædelse af jagt- og vildtforvaltningsloven.

Det skriver de i en pressemeddelelse efter fundet af en illegal fælde i et område syd for Mariager. Her var en ung duehøg gået i en fælde, hvori der sad en levende due.

Duehøg fanget i ulovlige fælde, hvor der sidder en levende lokkedue. Privatfoto: Peter Toubøl.

Det var efter tip fra en naturvandrer, at en ornitolog fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) fotodokumenterede en illegal fælde i et område med småskov og åbne marker syd for Mariager.

Sagen er anmeldt til Nordjyllands Politi.

- Jeg fik et tip om den ulovlige fælde fra en bekendt, der var ude at vandre. Vedkommende fandt lørdag 17. oktober en forskræmt duehøg siddende i fælden, der stod i et område, der er stærkt præget af fasanudsætning.

- Det vrimler med fasaner i terrænet, hvor der bliver fodret, fortæller ornitolog Peter Toubøl i pressemeddelelsen. Han er også i bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Mariager.

Finderen af fælden lukkede straks den fredede rovfugl ud i friheden, hvorefter Peter Toubøl kom ind i sagen. Han kontaktede Nordjyllands Politi pr. telefon, mens han befandt sig på lokaliteten med fælden og blev bedt om at sende en skriftlig anmeldelse.

- Det virker ærligt talt ikke som om, at politiet tager den slags ulovligheder særligt alvorligt. Der var alle muligheder for at rykke ud og konfiskere den illegale fælde med det samme. Men det skete desværre ikke, siger Peter Toubøl i pressemeddelelsen.

Dansk Ornitologisk Forening opfordrer til at slå juridisk hårdt ned på sager om illegal fældefangst.

- Af præventive årsager bør lodsejere, der sætter fælder op for at fange rovfugle, have en hård straf, og jagttegnet skal frakendes i mindst 10 år.

- I det aktuelle tilfælde har vi to vidner og en grundig fotodokumentation, der bør gøre det let at udforme et anklageskrift og føre en retssag, siger Knud Flensted, biolog i DOF.

Han betragter fældefangster som et tilbagevendende problem i den danske natur. I DOF BirdLife får de årligt meldinger om ulovlige fælder, ulovlig lokkemad, ulovlig opstilling og manglende kontaktoplysninger på fælderne.