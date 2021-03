Friplejehjem: - Det kan betyde lukning af andre plejeboliger

HOBRO:Hvis der bygges et særligt friplejehjem for demente i Hobro, kan det tage livet af kommunale plejehjem eller plejehjemspladser.

Det minder byrådsmedlem Jan Andersen (V), Øster Hurup, om. Han reagerer på byrådskollega Jens-Henrik Kirks startskud på valgkampen i Mariagerfjord, da han for nyligt lancerede en ide om at bygge et friplejehjem for demente borgere.

I Jens-Henrik Kirks vision skal det nye specialiserede plejehjem ligge ved siden af det kun to år gamle friplejehjem i det nordlige Hobro. Hjemmet skal kompensere for, at de kommunale plejehjem i Hobro ikke længere har særlige demensafsnit. Kommunen har samlet demensplejen på Skovgården i Hadsund.

Langt til Hadsund

Jan Andersen er formand for udvalget for sundhed og omsorg, som også omfatter ældreplejen. Han deler analysen, at det er meget langt for pårørende, der for eksempel bor i Onsild, når de skal besøge deres familiemedlem på Skovgården i Hadsund.

Kommunen har centraliseret plejen af demente borgere på Skovgården i Hadsund. Arkivfoto: Lars Pauli

- Derfor drøfter vi i udvalget også muligheden for igen at oprette et demensafsnit i Hobro. Men processen har ligget stille i snart et år, fordi plejehjemmene og deres personale har haft rigeligt at se til og har kæmpet en brav kamp under coronapandemien, siger Jan Andersen.

Og så gør Jan Andersen opmærksom på, at hvis et nyt demensfriplejehjem åbner med for eksempel 20-30 pladser i Hobro, vil det sandsynligvis betyde lukning af et tilsvarende antal plejehjemspladser på kommunale plejehjem.

- Det seneste analyse viser nemlig, at Mariagerfjord Kommune har det antal plejehjemspladser, vi skal buge. Og skal økonomien hænge sammen - og det skal den - må vi samlet ikke have flere plejeboliger, end der er behov for.

Næsten 400 plejeboliger Mariagerfjord Kommune havde per 1. april 2020 i alt 397 plejeboliger inklusiv 24 boliger på det private Hobro Friplejehjem. 30 boliger stod tomme, og 25 borgere var på venteliste. Plejeboligerne er fordelt på følgende ni plejehjem: Teglgården i Als: 25 Myhlenbergparken i Arden: 55 De Gamles Gård i Assens: 26 Bernadottegården i Hadsund: 48 Skovgården i Hadsund: 66 Solgaven i Hobro: 67 Hobro Alderdomshjem: 52 Hobro Friplejehjem: 24 Fjordvang i Mariager: 34 Kommunens analyse fra 2020 konkluderer, at behovet for plejeboliger i Mariagerfjord i de kommende 10 år vil stige med 50. Behovet vil stige mest i Hobro-området. Behovet kan blive mindre, fordi ældre generelt bliver sundere og derfor har behov for færre år på plejehjem. Det ny friplejehjem i Nørager vil måske reducere efterspørgselen i Hobro. Det ser ud til, at væksten i antallet af borgere med demens ebber ud inden for en ganske overskuelig årrække. Kilde: ”Vurdering af fremtidig behov for plejeboliger Mariagerfjord Kommune 2020-2031”. VIS MERE

- Det er fint, hvis Jens-Henrik Kirk vil stille sig i spidsen og arbejde for et nyt demensfriplejehjem. Men jeg mener, at vi allerede har nogle meget velfungerende plejehjem i kommunen, og et nyt friplejehjem kan altså få konsekvenser for dem, siger Jan Andersen.

Byrådsmedlem Jens-Henrik Kirk (K) forestiller sig, at et nyt privat demensplejehjem i Hobro kan bygges ved det to år gamle Hobro Friplejehjem, som Susanne Gerberg er leder for. Foto: Torben Hansen

Da Mariagerfjord Kommune i 2016 begyndte at samle de sværest demente borgere på Skovgården i Hadsund, centraliserede man også de særlige kompetencer, som pleje af demente kræver.

- Vi har opbygget særlige kompetencer i Hadsund, og skal man gøre det samme på et nyt demensplejehjem, vil det kræve ekstra ressourcer. Selv om et demensafsnit får ekstra kommunal støtte, er der ikke uanede ressourcer, påpeger Jan Andersen.