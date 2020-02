Fritidshuse på østkysten har haft ubudne gæster i vintermånederne - de gik efter økser og fiskegrej

Politiet i Himmerland har modtaget anmeldelse om indbrud i sommerhuse ved Kattegatkysten i Mariagerfjord Kommune.

Det er gået ud over et fritidshus på Vidjeparken i Helberskov, hvor tyv eller tyve slog til på et tidspunkt mellem søndag 2. februar klokken 18 og torsdag 14. februar klokken 15.

Man er kommet ind i huset via et vindue til badeværelset og har stjålet et keramisk komfur med ovn samt sakse, økser og skruetrækkere.

Der har også været ubudne gæster i et hus i Jægerparken, Als Odde. Indbruddet skete på et tidspunkt mellem lørdag 25. januar og torsdag 13. februar.

Fra to redskabsrum stjal de motorsav, gasflasker og fiskegrej.

Endelig har der været indbrud i et udhus i Jægerparken, men her er der tilsyneladende ikke stjålet noget.

Gerningstidspunktet strækker sig fra 10. december 2019 til 15. februar i år.