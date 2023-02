Bil ramte lastbil - mor og lille datter på sygehus

HIMMERLAND: En 31-årig mor og hendes tre-årige datter blev med ambulance bragt til Aalborg Universitetshospital efter en trafikulykke sydvest for Øster Hurup onsdag eftermiddag.

Ved 13-tiden stødte kvindens personbil frontalt sammen med en modkørende lastbil i på Møgelholtvej.

Bilen, med kvinden og den lille pige, blev slynget ud til siden. De blev begge med ambulance og politieskorte kørt til sygehus, og herfra lød meldingen ved 16-tiden, at begge er i stabil tilstand, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Mor og datter er fra lokalområdet.

Lastbilen blev ført af en 26-årige mand fra Midtjylland.

Det var i et blødt sving, at de to køretøjer stødte frontalt sammen, oplyser politiet.