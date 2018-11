Fuld bilist overhalede politiet: Så gik det stærkt

HOBRO: En 36-årig bilist var lige kæk nok, da han torsdag eftermiddag kørte bag en af politiets patruljevogne i Hobro.

Bilisten overhalede politibilen og fortsatte med høj fart. Politiet målte hans hastighed til mindst 113 km/t på en vej, hvor fartgrænsen er 80 km/t.

Politipatruljen tændte for blinklyset og fik stoppet bilisten på Hostrupvej.

Politifolkene konstaterede, at den 36-årig mand i bilen var beruset. Alkometeret viste en promille på 1,65, et godt stykke over det tilladte.

Derefter blev manden anholdt og taget med til blodprøve på det lokale sygehus.

Han sigtes for både spritkørsel og for at have kørt alt for stærkt, skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.