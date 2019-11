Fuld mand med økse skabte ravage i Hobro

HOBRO:En ualmindelig fuld mand skabte mandag eftermiddag ravage i Hobro ad flere omgange - og endte med at blive anholdt og sendt i detentionen, så sprittågerne kunne dampe af. Det skete kort før klokken 15, men fortællingen om den fulde mand begynder et par timer før, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

- Klokken 12.53 får vi en anmeldelse om, at meget fuld polsk mand går rundt i gågaden i Hobro, hvor han opførte sig på en måde, så folk følte sig utrygge ved det, siger Karsten Højrup Kristensen.

Manden havde gået frem og tilbage i gågaden og også været inde i flere butikker, mens han var tydeligt beruset. Det fik altså nogen til at tilkalde politiet, der også fluks sendte en patrulje mod Hobro, men trods en ihærdig indsats lykkedes det ikke betjentene at finde den fulde, utryghedsskabende mand, siger Karsten Højrup Kristensen.

Her skal båndet så spoles et par timer frem, idet politiet kort før klokken 15 får endnu en anmeldelse om en fuld mand, der ligesom manden fra gågaden angiveligt var polak. Denne gang optræder han på slap line på Stoldal foran hospitalet i Hobro. Og var i den grad utryghedsskabende.

- Vi kan ikke sige med 100 procents sikkerhed, at det er den samme mand, men ham her er også polak, og han går rundt og er beruset. Han går rundt med en økse i hånden, han truer ikke direkte nogen, men han er tydeligt beruset.

- Han går rundt og ligesom dirigerer trafikken lige udenfor sygehuset, fortæller vagtchefen. Der endnu en gang sender en patrulje mod Hobro for at lokalisere den fulde polak. Dog uden umiddelbart at finde manden.

Et vidne har dog set manden putte øksen i en taske og gå ind på hospitalet, og efter nogen tids eftersøgning, så lykkedes det for patruljen af finde ham.

- Vi finder ham lidt væk fra sygehuset, og han er stadigvæk tydeligt beruset, siger Karsten Højrup Kristensen.

Betjentene finder ganske rigtigt en økse i mandens taske, og de finder også en ulovlig lommekniv og et multi-tool på ham - så i alt kan de notere tre overtrædelser af våbenloven.

- Han er blevet anholdt og kørt til detentionen, hvor han kan blive indtil han er ædru. Vi kunne simpelthen ikke snakke fornuft med ham, siger Karsten Højrup Kristensen.

Når den fulde mand engang er dampet af, og ikke længere er til fare for sig selv og andre, bliver han løsladt - og sendt ud af døren med et sigtelse for våbenlovsovertrædelserne.

-