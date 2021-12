Fyrede pulverslukker af i emhætte - nu vanker bøde og helbredstjek

ARDEN:Det gik ikke helt efter planen, da der torsdag aften blev skruet op for en gryde med fritureolie i et hus på Storardenvej i Arden.

Her blev indholdet i gryden så varmt, at der pludselig stod flammer op af og satte ild til en emhætte.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret kl. 19.11 og sendte brandfolk fra stationen i Arden til undsætning.

I huset bor et ældre ægtepar og deres midaldrende søn, og det var ham, der var i køkkenet, mens forældrene sad i stuen.

Station Arden er kørt til bygningsbrand på Storardenvej i Arden.

Det drejer sig om ild i en emhætte.

Slukket ved fremkomst, vi sikre at alt er helt slukket, samt lufter ud i boligen.

Beboere er ude af huset. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) December 9, 2021

- Men han havde både båret gryden ud og fået skudt en pulverslukker af op i emhætten, så der var faktisk ikke så meget brand, da vi nåede frem, fortæller indsatsleder Caspar Weinberg fra Nordjyllands Beredskab.

Mens det ældre ægtepar undgik røgen og slap med et chok, måtte deres søn en tur på hospitalet i Aalborg til tjek for røgforgiftning.

Ifølge vagtchef Jesper Sørensen er han sigtet for overtrædelse af Beredskabsloven og kan se frem til en mindre bøde.

Til gengæld slipper han for at gøre køkkenet rent for røg. og sodskader samt svineriet fra den tømte pulverslukker,

Det ordner et professionel skadesservicefirma, som blev tilkaldt efter branden.