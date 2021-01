Fyrkat godt på vej til at blive en heldags-attraktion

Vikingecenter Fyrkat ved Hobro er i dag én af Danmarks væsentlige vikingeattraktioner, men udfordringen er, at de forskellige tilbud ligger så spredt, at publikum sjældent får hele oplevelsen med.

Som gæst kommer man først til vikingegården – en rekonstrueret stormandsgård, som man kender den fra Harald Blåtands tid.

Her er sommeren igennem levende formidling ved frivillige vikinger.

Kører man en lille kilometer videre ad landevejen – eller går langs den naturskønne Fyrkat Engsø – kommer man til det, der har givet hele attraktionen navn, nemlig vikingeborgen Fyrkat – eller rettere det sted, borgen i sin tid lå.

Men kun en lille brøkdel af de mange besøgende finder i forbindelse med deres besøg på Fyrkat vej til museet inde i byen, hvor mange af de spændende fund, der i årenes løb er gjort i Fyrkat-området er udstillet.....

Dét skal der nu gøres noget ved, mener Nordjyllands Historiske Museum.

Over de kommende fire år vil museet sammenlagt investere omkring 15 mio. kr. i en ambitiøs opgradering af faciliteterne på Fyrkat, og første skridt på vejen bliver at få flyttet de mange arkæologiske Fyrkat-fund, der i dag er udstillet på Hobro Museum, ud til borgen igen.

Planen er, at fundene i fremtiden skal kunne besigtige på Fyrkat Møllegård, der ligger i umiddelbar nærhed af ringborgen, og denne første fase af Fyrkat-projektet er nu tæt på at kunne realiseres, efter at Jutlander Fonden Hobro umiddelbart før jul gav tilsagn om at støtte planerne med en halv mio. kroner.

- Det er en meget fornem donation fra en lokal fond, og netop lokal støtte er uvurderlig for et projekt som dette, så det var en dejlig julegave af slutte et turbulent år af med, siger museumsdirektør Lars Christian Nørbach fra Nordjyllands Historiske Museum.

Museet har selv afsat halvanden mio. kroner til fase 1 af Fyrkat-udbygningen.

Mariagerfjord Kommune besluttede i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger at afsætte 3 mio. kr. til projektet, og herefter mangler der blot en ekstra million for at første etape af Fyrkat-planerne kan sættes i værk.

Denne sidste million skulle det ifølge Lars Christian Nørbach være muligt at finde her i løbet af 2021, således at museet kan komme i gang med at opgradere Fyrkat til, hvad der gerne skulle ende med at blive ”en spændende heldags-attraktion”.

Hos Jutlander Fonden Hobro glæder bestyrelsesformand Poul Søndberg sig over at kunne være med til at skubbe Fyrkat-planerne i gang.

- Selv om Fyrkat for mange lokale måske ikke er noget særligt, er der slet ingen tvivl om, at det er noget helt specielt, og med en opgradering på alle områder og samlingen af det hele i samme område, vil det i løbet af nogle år blive en helt unik attraktion – både for turister og lokale, forudser han.

Ved at flytte fortidens Fyrkat-fund fra Hobro Museum og ud til Fyrkat Møllegaard vil fundene ikke alene blive bedre formidlet.

De nye rammer vil samtidig sikre, at de kostbare genstande bliver opbevaret mere sikkert.

På længere sigt indebærer projektet også en renovering af Fyrkat langhus, renovering af Fyrkat Vandmølle samt etablering af formidling om vikingetiden langs Fyrkat Engsø.

Delprojekter, som tilsammen ventes at løbe op i cirka 9 mio. kroner.