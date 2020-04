Fyrkat Vikingemarked 2020 er aflyst

HOBRO:Fyrkat Vikingemarked, der skulle have fundet sted i weekenden 4. og 5. juli, rammes også af, at forbuddet mod større forsamlinger forlænges til og med august. Det oplyser kommunikationschef Helle Nørgaard fra Nordjyllands Historiske Museum.

Markedet plejer at samle mere end 150 vikinger, der slår lejr ved Fyrkatborgen for at underholde et par tusinde publikummer hen over weekenden.