Fyrkatspillet i Hobro aflyst i år

HOBRO:Der bliver ikke noget Fyrkatspillet i år i Hobro, hvor årets stykke havde titlen ”Orm og Guldfugl.

Det er bestyrelsen, som på grund af corona-krisen allerede nu trækker stikket, selvom der stadig er to måneder til, at årets forestilling skulle finde sted. I stedet spilles stykket i 2021.

At få stablet en produktion som Fyrkatspillet på benene kræver mange frivillige kræfter, som bruger flere måneder på at arbejde med spillet på mange fronter.

- Vi begyndte allerede i januar, og vi var begyndt at øve på stykket, da vi måtte lukke ned næsten hele marts og nu endnu længere. Vi føler derfor ikke, at vi kan leve op til den standard, vi ønsker at vise publikum, siger formand for Formand for Amatørteatret Fyrkatspillet Michelle Møller Danum i en pressemeddelelse.

- Fyrkatspillet betyder hyggeligt samvær med at sy dragter, lave rekvisitter, udarbejde lys og lyd, forberede gennemførelsen med serveringen til publikum, markedsføring osv. Det er ikke en enkeltmands præstation, men et stort fællesskab i alle grupper. Da vi ikke ved, hvornår vi igen kan åbne op for at mødes flere personer ad gangen – var der desværre ikke anden mulighed, lyder vurderingen fra formanden, som takker sponsorer og støtter for opbakningen og slutter af med et glimt i øjet.

- Nu mangler vi i hvert fald ikke forberedelsestid.

De billetter, som allerede er solgt, vil blive refunderet.