Gasudslip ved Hobro: Boliger evakueret

HØRBY:En gasledning ved Hørby nær Hobro blev onsdag eftermiddag gravet over, og flere omkringliggende huse måtte evakueres på grund af den udsivende gas.

Der var risiko for, at gassen kunne blive antændt og eksplodere.

Nordjylland Beredskab blev alarmeret onsdag kl. 14.26 og rykkede ud til Løgstørvej nær præstegården i Hørby, hvor en gasledning i vejen ved et uheld var blevet gravet over.

Beredskabet fik evakueret folk fra boliger i en radius af omkring 50 meter fra gasudslippet, oplyser indsatsleder Thomas Bach Sørensen fra Nordjyllands Beredskab.

Til alt held blev den udsivende gas ikke antændt, og da gasselskabet nåede frem og fik slukket for den udsivende gas, gik beredskabets folk i gang med at tjekke de omkringliggende huse for eventuel gas indendørs. Det var der ikke noget af, og derefter kunne beboerne vende tilbage til husene.

Arbejdet var afsluttet ved 17-tiden.