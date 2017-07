Gav politiet fingeren - og blev hentet af mor

HOBRO: Natten til onsdag kom en 17-årig dreng galt afsted på sin knallert. Både fordi han ikke kørte lovligt, men også fordi han fik sendt en hilsen til en patrulje fra Nordjyllands Politi på en måde, der ikke faldt i god jord.

Kontakten til patruljen fra Nordjyllands Politi begyndte, da den 17-årige blev set kørende på knallerten på Jernbanegade i Hobro. Han kørte slingende, havde ikke styrthjelm på, og havde dækket sine nummerplader til.

Det skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Kastede fingeren i vejret

Den 17-årige dreng blev set af patruljen, som gerne ville have en snak med ham.

Det var han imidlertid ikke interesseret i.

Han fortsatte derfor slingrende ned ad vejen, vendte sig om og, som Nordjyllands Politi beskriver det, kastede den mellemste finger i vejret - rettet imod betjentene.

Slingrede ned ad Jernbanegade

Den slingrende kørsel fortsatte, og det gjorde, at politibilen ikke kunne komme op foran knallerten.

Da knallerten nåede krydset ved Skivevej og Jernbanegade, ville den 17-årige dreje til venstre, men han havde overset én enkelt ting: Der var vådt og der var glat.

Ringede til mor

Bagdækket skred ud og knallerten væltede. Inden den 17-årige dreng kunne få rejst knallerten op, fik betjentene lagt ham i håndjern.

Han blev sigtet for at give fingeren til politiet, ikke at have brugt hjelm, at have dækket nummerpladen til, spritkørsel og ikke at efterkomme politiets anvisninger.

Eftersom knallertkøreren kun var 17 år, måtte betjentene ringe til hans mor, som ville komme forbi stationen.