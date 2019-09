Genbo fandt to et halvt kilo hash i sin hæk: 35-årig fældet af dna

HOBRO:En borger i Hobro fandt i september sidste år en mistænkelig pakke i sin hæk. Han ringede til politiet, der kunne konstatere, at der lå to et halvt kilo hash i pakken.

Politiet tog en dna-prøve fra pakken, og prøven matchede en 35-årig mand, der boede på samme vej, hvor pakken med hash var blevet fundet.

Fundet førte til flere ransagninger hos den 35-årig, og mandag blev han så idømt et års ubetinget fængsel for besiddelse af i alt fire kilo hash, 70 gram amfetamin og mindre mængder kokain og piller.

Det oplyser anklager Mathias Andersen.

Ransagede tre gange

Politiet ransagede mandens hjem tre gange i en periode frem til maj i år, og der var gevinst hver gang.

I alt fandt politiet halvandet kilo hash hos manden udover de to et halv kilo, der blev fundet i hækken hos genboen.

Udover narko fandt politiet også et magasin med løse patroner samt 53.000 kroner i kontanter, fortæller Mathias Andersen.

Afvist at have solgt narko

I retten erkendte den 35-årig, at han havde været i besiddelse af de store mængder narko, men han afviste, at han havde solgt noget af det.

I stedet forklarede han, at han skyldte penge til nogle typer, som han dog ikke ville nævne navnene på, og at han blot opbevarede narkoen som en tjeneste for dem.

Retten fandt det dog bevist, at han også havde solgt narko for et beløb svarende til de 53.000 kroner, der blev fundet ved en af ransagningerne.

Den 35-årige, der er tidligere straffet for narkobesiddelse, modtog dommen.