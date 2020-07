Genbrugsguld skal sætte kulør på byen

Find jeres gamle møbler frem fra gemmerne. Mal dem i nye sjove farver og stil dem ud i Storegade i Hadsund, så fjordbyens hovedstrøg her i højsommeren kan blive lidt sjovere at færdes og opholde sig i for turister og andet godtfolk.

Lyder det som en tosset idé?

Ja, det var der måske nok enkelte af de lokale forretningsindehavere, der tænkte, da de første gang blev præsenteret for idéen i den forgangne uge, men skepsis er på rekordtid vendt til foretagsomhed og entusiasme, og nu ser det foreløbig ud til, at mindst ti lokale butikker er klar til at gå aktivt ind i projektet, når det i denne uge for alvor går løs med at sætte kulør på det indre Hadsund.

- Og dét i sig selv må man da sige er utroligt positivt.

- Mange har måske nok en fordom om, at det i en by som Hadsund kan være utroligt svært at vinde gehør for nye ideer og tiltag, men det er bestemt ikke dét, vi har oplevet i dette tilfælde.

- Tværtimod må vi sige, at vores projekt har fået en rigtig positiv modtagelse hos byens øvrige forretningsliv, og i det hele taget vidner forløbet om, at der er rigtig mange i Hadsund, der gerne vil gøre en indsats for at skabe mere liv i byen - og forhåbentlig give turisterne ”én på opleveren”, fremhæver Tina Weiss fra butik ”Fingerbøl”.

Sammen med Lonnie Jensen fra Mille’s Heaven er det hende, der har udviklet konceptet for projekt ”Urban Living”.

For kun lige godt en uge siden sad de to forretningsindehavere i en stille stund og drøftede, hvad de kunne gøre for at engagere kollegerne i Storegade og samtidig gøre Hadsund lidt festligere at færdes i.

Resultatet af overvejelserne vil i denne uge åbenbare sig, når de lokale forretningsindehavere går i gang med at male gamle genbrugsmøbler i sjove, spændende og forskellige farver for derefter at installere dem i Hadsunds gågade.

- Det er vigtigt for os, at projektet ud - over at være sjovt - også bærer præg af bæredygtighed, og derfor har vi også bevidst valgt at fokusere på genbrugsmøbler. Ting, som alligevel står og sygner hen i folks private gemmer.

- Samtidig forsøger vi også at samle en masse gammelt tøj og genbrugsstoffer, som i løbet af tirsdag og onsdag vil blive syet om til sjove, spændende duge forklarer Tina Weiss.

I den bredere offentlighed er hun måske nok især kendt som den opsætsige forretningskvinde, der af de kommunale myndigheder i Mariagerfjord Kommune er blevet tvunget til at overmale sin skriggrønne butik i Storegade, så den nu i højere grad er i overensstemmelse med de kommunale byggeregulativer.

Uden at det dog på nogen måde har vist sig at være et handicap for Tina Weiss i bestræbelserne på at lokke den øvrige handelsstand i Hadsund med på sit seneste, farverige påfund.

- Tværtimod, vil jeg næsten sige.

- De, der åbenbart syntes, at Butik Fingerbøls grønne farve var for provokerende, var jo først og fremmest politikere og embedsmænd, som ikke til daglig har deres gang i Hadsund.

- Lokalt har reaktionen snarere været, at det var da ærgerligt, at den grønne farve skulle males over. Og i det hele taget så fornemmer jeg, at hele diskussionen om Butik Fingerbøl har været med til at øge opmærksomheden omkring, hvad det er, vi selv kan li’ ved Hadsund, bemærker Tina Weiss.

Som udgangspunkt er det de forretningsdrivende i Storegade, der kommer til at stå i spidsen for de kreative udfoldelser i Storegade, men andre kreative sjæle i lokalsamfundet er også mere end velkomne til at engagere sig - og hjælpe med de forskellige praktiske opgaver.

- Folk skal bare henvende sig til mig, hvis de synes, det lyder som et spændende projekt, som de også gerne vil være en del af, opfordrer en spændt Tina Weiss.