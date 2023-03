Gerningsmand kan ikke huske en disse: Politiet efterlyser ejermænd til tyvekoster

HIMMERLAND:- Gerningsmanden kan ikke helt huske, hvor han han har været...

Politikommissær Lars Rosenvinge fra politiet i Himmeland står med en bunke tyvekoster, som han ikke rigtig kan finde ejermændene til.

Tyvekoster Privatfoto

- Vi har anholdt en mand og sigtet ham for to indbrud på Mågevej og Vibevej i Hobro, og har i den forbindelse fundet en række tyvekoster på mandens bopæl, som ikke hører til de to steder - men som stammer fra andre indbrud.

Tyvekoster. Privatfoto

- Derfor går vi nu ud med en "efterlysning" af ejermændene til de mange tyvekoster, siger Lars Rosenvinge.

Tyvekoster Privatfoto

Det drejer sig om en hel del værktøj.

Tyvekoster. Privatfoto

Vi har blandt andet en dekupørsav, en båndpudser, en kapsav, en benzindunk og flere sæt nøgler liggende, fortæller Lars Rosenvinge.