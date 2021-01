Glat motorvej: To uheld inden for kort tid

HOBRO:Selvom de fleste veje er fri for sne, så har der været glat torsdag morgen - og især på motorvejen omkring Hobro.

Her skete to uheld inden for kort tid. Det første skete klokken 06.52 i sydgående retning lige før afkørsel Hobro Nord, hvor en bil skred ud og endte i grøften, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Klokken 07.09 gik det så galt i nordgående retning mellem afkørsel 35 og 36, hvor en bil og en kassevogn stødte sammen. Kassevognen væltede om på siden ved sammenstødet.

Der skete ikke alvorlig personskade i forbindelse med uheldene, der heller ikke gav de store trafikale problemer.

Begge førere af bilerne blev efterfølgende kørt til kontrol på sygehuset, fortæller vagtchefen.