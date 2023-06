Gløder fra ukrudtsbrænder ulmede - garage brændte ned

ASTRUP:En villaejer på Solbakkevej i Astrup kan efter alt at dømme takke sine naboer for, at han stadig har tag over hovedet.

Det var nemlig dem, der torsdag eftermiddag alarmerede Nordjyllands Beredskab, da de så, at der var gået ild i garagen. Brandfolk fra stationen i Terndrup rykkede ud til adressen, hvor ejeren ikke var hjemme. Her havde flammerne fået godt fat i garagen, som nedbrændte, og godt hjulpet af en kraftig vind var ilden på vej videre mod selve huset, som garagen var bygget sammen med. Nu blev skaderne på huset begrænset til døren mellem de to bygninger, en smule af tagkonstruktionen samt sod- og røgskader i øvrige dele af huset.

- Det var med nød og næppe, vi fik stoppet branden fra at sprede sig, men det lykkedes, oplyser indsatsleder Thomas Bach Sørensen.

Ifølge vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi tyder alt på, at ejerens arbejde med en ukrudtsbrænder tidligere på dagen kan være årsag til branden.