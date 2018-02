Godt comeback sendte hjem med sejr

FODBOLD: Hobro IK’s superligahold rundede træningslejren i Tyrkiet af med en 3-2-sejr over FC Slovacko fra Tjekkiet.

Undervejs var Hobro ellers nede 0-2, men et godt comeback gjorde, at himmerlændingene i anden halvleg snuppede sejren.

Hobro fik en dårlig start, da FC Slovacko allerede i kampens fjerde minut bragte sig foran. Tjekkerne brød igennem i Hobros venstre side, og på midten kunne Filip Kubala let skubbe bolden det sidste stykke over stregen

Få minutter senere var Hobro dog tæt på udligningen, da Quincy Antipas serverede bolden for Martin Mikkelsen, men kantspilleren sparkede den store mulighed over mål.

Efter 14 minutters spil kom Hobro i stedet bagud 0-2, da Slovackos Velice Sumulikoski udnyttede et straffespark til at fordoble tjekkernes føring. Straffesparket var begået af Hobros Vito Hammershøy-Mistrati, der inde på målstregen havde blokeret et hovedstødsforsøg med armen.

Det kostede Mistrati et rødt kort, men Hobro fik lov at fortsætte testkampen med 11 mand, da Mikkel M. Pedersen afløste den udviste midtbanespiller.

Og Hobro kom godt tilbage. Først fik Quincy Antipas reduceret efter 20 minutters spil, da han skubbede Jacob Tjørnelunds indlæg i nettet.

10 minutter før pausen fik Hobro også bragt balance i regnskabet, da Mads Justesen udlignede til 2-2. Yaw Amankwah fik hovedet på Martin Mikkelsens hjørnespark, og tæt under mål kunne Hobro-kaptajnen skubbe bolden det sidste stykke over stregen.

Kort før pausen var FC Slovacko dog tæt på at tage føringen igen, men Hobro-målmand Jesper Rask slap med skrækken, da David Machaliks forsøg prellede af på overliggeren.

Efter pausen var der langt længere mellem de store chancer, men små 20 minutter før tid fik Quincy Antipas en fin chance til at bringe Hobro foran.

Angriberen blev spillet fri af Yaw Amankwahs lange fremlægning, men forsøget på at afdrible den tjekkiske målmand mislykkedes.

Et par minutter senere var det indskiftede Sebastian Grønnings tur til at være nærgående, men igen var den tjekkiske målmand i vejen, da han fik viftet Grønnings hovedstødsforsøg over mål.

Hobro var generelt langt tættest på sejren, og 12 minutter før tid var det igen tæt på en føring, men denne gang var det Mads Justesen, der måtte se sit forsøg blive reddet af Slovacko-målmanden.

I kampens næstsidste minut afgjorde Hobro dog kampen, da Sebastian Grønning sikkert udnyttede en stor chance tæt under mål efter forarbejde fra Danny Olsen.