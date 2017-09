Gotfredsen: Det impulsive virker

FODBOLD: Situationen, der førte til målet til 1-0 i fredagens 3-2 sejr over SønderjyskE er en meget god beskrivelse af den type spiller, som Nicholas Gotfredsen er.

Hobro havde fået frispark til Danny Olsen, Gotfredsen kiggede lynhurtigt op og smækkede en aflevering over en halv banelængde op til Quincy Antipas, der løb fra samtlige modstandere og scorede.

- Det er noget, der bare kommer til mig. Jeg ser muligheden, og så ved jeg jo, at han er en hurtig satan, så han skulle bare have noget at løbe efter, lyder det grinende fra Nicholas Gotfredsen, der i øjeblikket vikarierer som højre back i det skadesramte Hobro-forsvar.

Men han har vist evner for både det defensive og det offensive, og det er noget af det, der gør ham guld værd for en træner.

- Jeg er en meget impulsiv spiller, og det er det, der fungerer for mig. Mange gange, når jeg udfører en aktion, så ved jeg faktisk ikke selv, at jeg vil gøre det. Men på en eller anden måde virker det alligevel. Lige nu ber ejg rigtig glad for at spille på højre back, men jeg er altid klar til at gøre en indsats der, hvor der er brug for mig, siger han.

Hobro ligger stadig toer i Superligaen og har kun to point op til førstepladsen.

- Jeg ved godt, at det er en kliché, men jeg synes, at det er de gamle Hobro-dyder, der virker for os igen. Vi kæmper for alle bolde, og så er vi blevet meget effektive foran mål, siger Nicholas Gotfredsen.