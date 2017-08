Gratis til superligabold mod Lyngby

MARIAGERFJORD: Tribunerne kommer formentlig til at summe ekstra meget af liv, når superligaklubben Lyngby gæster DS Arena i Hobro 20. august.

Kampen byder nemlig på gratis entre og en masse festlige aktiviteter for hele familien.

Det er brandinggruppen "NOGET for livet", Mariagerfjord Kommune og Hobro IK, der i fællesskab står bag invitationen om en folkefest på stadion.

- Vi er utroligt glade for, at Hobro IK er tilbage til Superligaen. Det sætter vores del af landet på Danmarkskortet og skaber glæde, stolthed og sammenhold i hele vores kommune.

- Vi synes, at alle skal have mulighed for at opleve den fantastiske stemning, der er på tribunerne, når vores hold spiller på hjemmebane, og derfor har vi taget initiativ til at skabe en festlig dag på stadion, hvor alle i hele vores kommune er inviteret med, siger borgmester Mogens Jespersen.

I dagens anledning er der aktiviteter og hygge for alle aldersgrupper, og der er gratis pølser og sodavand til børn under 16 år.

- For os handler det om at fejre, at vi igen har en superligaklub i Mariagerfjord Kommune. Det vil vi gerne gøre til en folkefest, og vi håber naturligvis, at rigtig mange har lyst til at fejre holdet flotte præstationer og få en rigtig hyggelig dag med deres familie, de øvrige tilskuere og spillerne, fortæller erhvervschef Michael Christiansen fra brandinggruppen "Noget for Livet".

I området bag det ene mål bliver der et picnicområde, hvor man allerede to timer før kampstarten kan købe hjemmebagt kage fra DGIs Landsdelshold, sætte sig ved de opstillede borde-bænkesæt eller på sit medbragte tæppe, mens børnene hygger sig på de opstillede hoppeborge eller sparker på mål på den opstillede skudvæg.

Arrangementet byder desuden på underholdning og konkurrencer i forbindelse med kampen. For eksempel kan man deltage i en skudkonkurrence i pausen og vinde aktionærkort, der giver gratis adgang til alle kampene i indeværende og næste sæson.

Håbet er selvsagt, at den gratis adgang kan være med til at lokke endnu flere Mariagerfjord-borgere til superligabold i Hobro, men generelt synes formanden for Hobro IK, Lars Kühnel, nu ikke, at man i Hobro mærker meget til den påståede tilskuerkrise i superligaen.

- Vi synes, det er helt fantastisk, at vi med 4-5.000 tilskuere får besøg af mere end 10 procent af kommunens indbyggere. Derfor er vi også glade for, at vi i samarbejde med ’NOGET for livet’ og Mariagerfjord Kommune kan give vores trofaste tilskuere en festlig og hyggelig dag - og måske få nye gæster med på stadion, siger HIK-formanden.