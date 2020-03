Gratis tur med taxi: 59 unge har udnyttet tilbud

MARIAGERFJORD:Mange unge har opdaget det gratis tilbud, som Mariagerfjord Kommune for en månedstid siden lancerede og gjorde reklame for på især ungdomsuddannelserne: Snup en taxi om aftenen på kommunens regning.

Ved udgangen af uge 10, det vil sige 6. marts, havde 107 unge tilmeldt sig ordningen, og 59 forskellige unge mellem 15 og 21 år havde benyttet sig af tilbuddet.

Anders Lynge Haagensen, der er koordinator hos Mariagerfjord Kommune, vil endnu ikke vurdere, om den foreløbige interesse kan betegnes som en succes.

- Ordningen skal nok lige løbes i gang, og det er klart, at situationen med corona-virus nok nu lægger en dæmper på brugen af taxi - også blandt de unge, siger Anders Lynge Haagensen.

Tilbuddet handler om at øge mobiliteten for unge, der bor uden for de større byer og på adresser med dårlige busforbindelser - specielt om aftenen.

Ordningen gælder alle 15-21-årige. De skal via kommunens borgerservice oprettes som brugere, og det har over 100 altså indtil videre gjort. Herefter kan de frit bestille en flextaxi hos NT senest to timer før, de skal afsted. De kan køre gratis med taxi i tidsrummet klokken 15-23 på alle ugens dage.

Kommunen har indtil videre afsat 200.000 kroner til forsøget, der løber indtil udgangen af juni.

- Vi håber, at det nu bliver mere attraktivt for unge at bo, leve og arbejde i vores kommune. Hvis de tager godt imod tilbuddet, skal vi tage stilling til, hvordan vi kan få det gode tilbud til at køre videre, har Jørgen Hammer Sørensen (DF), formand for kommunens udvalg for teknik og miljø forklaret.