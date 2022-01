Grethe har et fristed i Oasen - men hun slipper ikke for at sortere affaldet

Sommerhuset er for mange mennesker et fristed, hvor de kobler af og tager pause fra krav og pligter.

Men nu rykker et af hverdagens trivielle gøremål ind på Oasen, en af mange sommerhusveje ved badebyen Øster Hurup i Mariagerfjord Kommune.

- Jeg har det dårligt med at smide papir i skraldespanden. Så jeg synes, det er fint, at vi kan komme i gang med at sortere det, siger Grethe Andreasen.

Sammen med sin mand Vagner har hun siden 1989 nydt mange ferier og forlængede weekender i huset Egely på Oasen. Det er roen og freden, Grethe sætter pris på.

I hendes øjne er det kun rimeligt, at sommerhusejerne også yder et bidrag til miljøet. De skal sortere pap, papir, metal, plast, mælkekartoner og madaffald, så det kan genbruges.

Det er godt for miljøet, men der følger også en regning med.

Sommerhusejere skal kildesortere Som noget nyt skal sommerhusejere i Mariagerfjord Kommune i gang med at kildesortere affaldet I dag indsamles 7 af 10 affaldstyper husstandsnært i Mariagerfjord Kommune (restaffald, metal/plast, papir/pap, farligt affald og glas) - men ikke i sommerhusområderne Sommerhusejere i Mariagerfjord Kommune vil fra 1. oktober få to beholdere med to kamre i hver, præcis som man kender dem fra helårsboliger Den ene to-kammerbeholder (240 liter) er beregnet til madaffald og restaffald Den anden to-kammerbeholder (240 liter) er til papir/pap samt til metal, plast og drikkekartoner Glas skal indsamles i kuber i sommerhusområdet Miljøkassen afhentes ved sommerhuset og er til farligt affald, småelektronik og batterier Kilde: Mariagerfjord Kommune VIS MERE

Ny lovgivning dikterer, at alle landets sommerhusejere skal med på den grønne genbrugsbølge. I juni 2020 lancerede regeringen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”.

Planen stiller krav til kommunerne om, at de indsamler 10 forskellige affaldstyper - også ved fritids- og sommerhuse. Affaldsindsamlingen skal strømlines og være ens over hele landet.

Grethe Andreasen er helt med på, at sommerhuse ikke er, hvad de har været. De nærmer sig mere og mere standarden for helårshuse.

Og derfor synes hun, det giver god mening, at sommerhuseje og helårshuse ligestilles, når miljøet skal have en hjælpende hånd.

- Det er ikke så længe siden, at vi fik to-strenget kloaksystem. Nu er mange sommerhuse sådan, at man kan bo her hele året. Det er sket en kæmpe forandring, siger Grethe Andreasen.

Grethe Andreasen er en af de sommerhusejere i Mariagerfjord Kommune, som skal i gang med at affaldssortere. Hun har gjort klar til det under vasken, hvor skraldeposen er. Foto: Henrik Bo

Forarget over øldåser

Birgitte Buus bor året rundt i et sommerhus i Vidjeparken, Helberskov og er selv ivrig med at genbruge. Hun kan ikke forestille sig andet, end at fritidshusfolket generelt vil være positive over for affaldssortering.

- Vi bliver alle forarget over folk, der smider øldåser i naturen. Når jeg går en tur, samler jeg affald, og jeg er med i borgerforeningens forårsrengøring, hvor vi går i Helberskov, Als Odde og Havnø, fortæller Birgitte Buus.

Hun sorterer pap og papir i en beholder ved sit udekøkken, mens kompost kommer i en særlig beholder. Birgitte afleverer det ved den fine genbrugsplads, de har i Als.

Grethe piller glas og flasker fra og putter dem i kuben ved brugsen i Øster Hurup, men det er altså for besværligt med papiret, synes hun.

Birgitte Buus, Helle Kragelund og Grethe Andreasen er alle med på genbrugstanken. De er fotograferet ved et af de sommerhusområder i Mariagerfjord Kommune, som skal have affaldssortering. Det stiller krav til sommerhusejerne om at sørge for jævnt, fast underlag og sørge for en 90 centimeter bred adgangsvej ud til skel. Foto: Henrik Bo

Brochure til udenlandske turister

Der, hvor Birgitte Buus ser et problem, er ved sommerhusudlejning til udlændinge, som ikke nødvendigvis kender de nye danske affaldsordninger.

Men Birgitte har ingen grund til bekymring, forsikrer Helle Kragelund, der er indsamlingskoordinator i Mariagerfjord Kommune.

- Tyskerne er langt mere vant til affaldssortering, end vi danskere er, fremhæver Helle Kragelund og tilføjer, at de udenlandske gæster også vil få hjælp af en guide:

- Vi har lavet en sorteringsvejledning på syv-otte sprog til sommerhusudlejerne, som forklarer, hvordan man kommer af med affaldet.

Alle gode intentioner til trods er det svært at lave en ordning, som vil gøre alle tilfredse. Det erkender Helle Kragelund blankt:

- Dem, som har dårligt isolerede fritidshuse, som de kun bruger i sommerhalvåret, vil synes, det er træls. De kommer til at betale for noget, som de ikke bruger, siger hun.

Helle Kragelund (i forgrunden) slår et slag for den nye affaldsordning i Mariagerfjord Kommune. Glasset vil fortsat blive indsamlet i kuber. Arkivfoto: Claus Søndberg

26 gange om året

26 gange om året - det er et tal, sommerhusejerne i Mariagerfjord Kommune skal bide mærke i.

I dag får de tømt affaldssækken 26 gange om året: En gang om ugen i perioden fra 1. maj til 30. september - samt i ugen efter efterårsferien, i julen, uge 9 og påske.

Også fremover vil beboerne på Oasen og andre sommerhusveje få tømt 26 gange årligt - forskellen er bare, at tømningerne vil være fordelt jævnt over hele året - affaldet bliver hentet hver 14. dag.

Til gengæld for de længere intervaller mellem tømningerne bliver der langt mere kapacitet i beholderen til restaffald.

Den vil rumme 240 liter mod de 110 liter sække, som de fleste sommerhusejere i Mariagerfjord i dag abonnerer på.

Ekstra plads får sommerhusejerne også i en to-kammerbeholder på 240 liter, som de skal putte papir, pap, metal, plast og drikkekartoner i. Denne beholder vil blive hentet hver 3. uge året rundt af renovatøren.

- Det bliver noget nemmere for dem, som lejer deres huse ud. De får mere kapacitet. I dag kan sækken til restaffald på 110 liter godt bugne efter en uge, siger Helle Kragelund.

- Ja, der kan nemt ryge noget take away indenbords, når man er i sommerhus, og pizzabakker til fem mand fylder jo godt op i skraldespanden, konstaterer Grethe Andreasen.

Det er slut med at smide gamle reklamer i skraldespanden, når affaldssortering rulles ud i de cirka 3000 sommerhuse i Mariagerfjord Kommune. Foto: Henrik Bo

Ekstra 430 kroner plus moms

Mariagerfjord Kommune har ikke endeligt fastsat prisen for den nye tømningsordning. De nye beholdere til madaffald er for tiden i udbud, og kommunen afventer at få en pris på dem.

- Men vi har administrativt udregnet en pris. Den er med forbehold for, at vi ikke kender resultatet af udbuddet:

- Vi tror, prisen bliver på årligt 430 kroner plus moms (537,50 kroner, red.) ud over det, sommerhusejerne betaler i dag, oplyser Helle Kragelund.

I dag betaler sommerhusejerne i Mariagerfjord Kommune typisk 1226 kroner årligt plus moms for sommertømning.