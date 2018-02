Grønning: Føler, at jeg har vist, at jeg er berettiget til mere

FODBOLD: Sebastian Grønning scorede det afgørende mål, da Hobro lørdag vandt med 3-2 over tjekkiske FC Slovacko i holdets sidste testkamp under træningslejren i Belek i Tyrkiet.

I efteråret gjorde angriberen sig også bemærket med flere mål i pokalturneringen, så i foråret håber han på mere spilletid i Alka Superligaen, hvor det i efteråret blev til 119 minutter fordelt på 8 kampe.

- Det afhænger selvfølgelig lidt af, hvad trænerne mener, der er bedst i de enkelte kampe, men jeg synes selv, at jeg har forøget kvaliteten af mit træningsniveau, og jeg synes også, at jeg har fået vist, når jeg har spillet, at jeg godt kunne være berettiget til mere spilletid, så jeg håber selvfølgelig, at det kommer, siger Sebastian Grønning.

Konkurrencen i Hobros angreb er dog blevet øget, eftersom franske Wilfried Domoraud er vendt tilbage efter en lang skadespause.

- Jeg hilser konkurrencen velkommen, for det bliver jeg kun bedre af, så for mig handler det bare om at slå til, når chancen kommer, siger Sebastian Grønning.