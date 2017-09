Grønning gik målamok i Slagelse

FODBOLD:

På forhånd havde Sebastian Grønning snakket om, at han havde håbet på at lave et eller to mål i onsdagens pokalkamp på udebane mod Slagelse BI - på det tidligere Superligastadion for FC Vestsjælland.

Det blev til hele tre scoringer fra angriberen, der var brandvarm.

- Jeg havde faktisk sagt til Thomasberg (Thomas, træner, red.), at jeg ville lave tre lyder det grinende fra angriberen.

- Det var en helt perfekt aften. jeg sagde efter den seneste pokalkamp, at jeg gerne ville vise, at jeg er garant for mål, og fire mål på to pokalkampe, det må siges at være godkendt, lyder det fra angriberen, der først nettede på et langskud, siden et kraftfuldt hovedstød og til sidst en helflugter på et godt indlæg fra Björn Kopplin.

Hobro havde selvfølgelig valgt at spare et par spillere til kampen mod Danmarksseriemandskabet, og det altså blandt andet plads til en helt ny angrebsduo med Grønning og Emmanuel Sabbi.

- For mig er det naturligvis rigtig vigtigt at vise, at man kan regne med mig. Hvis en af de andre angribere er sløj eller skadet, så kan kan træneren godt stole på, at jeg kan levere, siger Sebastian Grønning.

- Nu laver jeg jo nok ikke tre hver gang, og modstanderne giver nok også lidt mere plads i de her pokalkampe, men jeg er sådan set ikke overrasket over, at jeg har tur i den. Jeg synes altid, at jeg har haft de her egenskaber, lyder det fra en ikke overraskende meget glad angriber.