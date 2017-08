Grønning glad for matchvinderrolle

FODBOLD: Det var i jagten på mere spilletid, at Sebastian Grønning i sommer skiftede AaB ud med Hobro IK.

Men bortset fra en enkelt indskiftning i 1-1-opgøret mod sin tidligere klub har angriberen måttet se til fra bænken hidtil i denne sæson.

Tirsdag markerede Sebastian Grønning sig dog positivt i Hobro-trøjen, da han blev matchvinder i 1-0-sejren på udebane over Kolding i pokalturneringen.

- Det betød meget for mig at få scoret. Jeg vil gerne spille mere, og jeg vil gerne bevise, at jeg er en angriber, der er garant for mål, så det var dejligt at få scoret, især efter at jeg lige havde brændt en stor chance, siger Sebastian Grønning, der fik fuld spilletid mod 2. divisionsholdet.

- Jeg synes, at jeg leverede en solid præstation. Der var helt sikkert ting, jeg kunne have gjort bedre, men jeg fik scoret og blev matchvinder, og det kan jeg godt være tilfreds med, siger Sebastian Grønning.