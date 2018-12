Grove drengestreger: 85-årig kvinde fik bombe sat i vindueskarmen

ASTRUP: Et hærværk, der kunne have fået store konsekvenser for en ældre kvinde, fandt mandag aften sted på Torvegade i Astrup.

Gerningsmænd, som indtil videre er ukendte, satte en såkaldt syrebombe ind i vindueskarmen på den 85-årige kvindes badeværelse mellem klokken 22.30 og 23, og den sprang da også i luften.

Det er ikke lykkes at finde noget motiv til angrebet med bomben, og politiet hælder til at kalde det drengestreger i en meget grov kategori.

Sagen betragtes som alvorlig og efterforskes fortsat.