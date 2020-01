Grund til ny børnehave i Hobro undersøgt igen for gift: - Nu tør vi trygt gå i gang med at bygge

HOBRO:Der er mindre forurening end frygtet på Solvej 10 i Hobro, hvor Mariagerfjord Kommune vil bygge ny daginstitution til 112 børn. Det viser nye undersøgelser, som kommunen finder betryggende.

- Vi tør trygt gå i gang med at bygge børnehave. Forureningen er meget mindre i styrke og omfang, end vi havde frygtet, siger direktør for velfærd i Mariagerfjord Kommune, Peter Møller Rasmussen, til NORDJYSKE Medier.

- Der er kun en lille smule jord, som skal køres væk - omkring en tiendedel af det, vi havde forventet. Lidt populært sagt er grunden forurenet som på almindelig byjord, siger Peter Møller Rasmussen.

Mariagerfjord Kommune har i flere omgange undersøgt byggegrunden på Solvej 10 for at sikre, at børn og personale trygt kan opholde sig der uden helbredsmæssige risici, når den nye daginstitution står klar.

- Med de ekstra undersøgelser ved vi nu helt præcist, hvor der er forurenet, og hvor lidt det faktisk drejer sig om. Det bliver nu håndteret på betryggende vis, så der ikke er den mindste tvivl om sikkerheden på grunden.

- De forurenede arealer er meget mindre end forventet, og det er jo glædeligt. Jeg er i hvert fald lettet, siger udvalgsformand Svend Madsen (V) i en pressemeddelelse fra Mariagerfjord Kommune.

Ifølge kommunen har forureningen heller ikke spredt sig, som naboer til grunden på Solvej havde frygtet. Der er ingen helbredsrisici for naboerne til Solvej 10 eller folk, der bruger området rekreativt.

- Det er skønt, at vi nu alle kan ånde lettet op. Det er godt, at vi har fået det dokumenteret, selvom det har været træls for entreprenørerne, at vi måtte sætte licitationen i bero, siger Svend Madsen.

Mariagerfjord Kommune aflyste licitationen over børnehavebyggeriet på Solvej i Hobro halvanden time før deadline 18. november i fjor, fordi der manglede supplerende miljøundersøgelser.

Dansk Byggeri Nordjylland udtalte i den forbindelse til NORDJYSKE Medier, at medlemmerne følte sig til grin, fordi de havde spildt tid og ressourcer på at lave tilbud.

Peter Møller Rasmussen beklager forløbet, som har været ærgerligt.

- Vi anerkender, at vi burde have undersøgt grunden bedre, inden vi sendte byggeriet i licitation. Derfor har vi gennemgået vores arbejdsgange og taget en dialog med alle tilknyttede rådgivere, så vi undgår en lignende situation i fremtiden, siger han.

De ekstra undersøgelser på grunden betød, at licitationen måtte udskydes til 23. marts. Byggeplanerne bliver dermed forsinket med mindst et halvt år, og daginstitutionen vil stå færdig i slutningen af 2021.