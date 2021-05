Gry er i praktik i sin egen virksomhed, og den skal vokse sig meget større

HADSUND:Gry Pedersen smiler med et varmt ”godmorgen” til sine medarbejdere, der møder ind i virksomheden Pakkeriet Hadsund. Hun er også iført samme grønne arbejdstøj som sine ansatte og udstråler mest hjertevarme og ikke så meget virksomhedsleder.

- Jeg driller dem gerne med, at de får højere løn end mig, smiler 26-årige Gry Pedersen.

Indtil videre har hun nemlig ikke udbetalt løn til sig selv i virksomheden, som hun startede i februar. Derfor er indkomsten kun SU, som hun gør sig fortjent til som handelsøkonomistuderende på Dania i Randers.

Faktisk er hun i studiepraktik i sin egen virksomhed, indtil hovedopgaven er skrevet og eksamensbeviset er i hus om et par måneder. Opgaven skulle afleveres i juni, men fristen er udsat en måned på grund af travlhed.

Pakkeriet i Hadsund er en helt særlig virksomhed, der beskæftiger mennesker, som ikke kan finde vej til det ordinære arbejdsmarked. Det er mennesker i fleksjob, skånejob, arbejdsprøvning eller afklaringsforløb.

Gry Pedersen er arbejdsgiver for 12 medarbejdere, blandt andet Mette Bølling (tv). Foto: Torben Hansen

Hos Gry Pedersen kan de arbejde i det antal timer, de magter. Opgaverne består blandt andet i at pakke og samle komponenter for virksomheder. Kunderne er f.eks. Dantoy i Hobro og Metafix i Hadsund.

- Da jeg begyndte i februar, var mit mål i løbet af et halvt år at nå op på to-tre ansatte. Men nu er vi allerede oppe 12 medarbejdere plus tre i praktik. Det er gået over al forventning, og virksomheden tjener penge, fastslår Gry Pedersen.

Faktisk har hendes lille iværksætterfirma klaret sig så godt, at hun i dag deltager i danmarksmesterskabet i iværksætteri. Finalen afvikles på Børsen i København, hvor Gry Pedersen dyster mod 14 andre.

Socialt ansvar

De seneste tre-fire måneder har været ret hektiske for den unge kvinde. Før opstarten i februar lavede hun en grundig analyse af markedet og har set muligheder i at kombinere hjælp til borgere uden for arbejdsmarkedet med virksomhedernes voksende behov for at vise socialt ansvar.

Medarbejderne pakker f.eks. varer for legetøjsproducenten Dantoy. Her fra venstres Mette Bølling, Kim Phan, Lolitta Larsen, Victoria Brogaard og Betina Eskildsen. Foto: Torben Hansen

- Der kommer stadig flere borgere i den gruppe, som jeg ansætter fra. Mennesker, som ikke kan bestride et job på ordinære vilkår. Samtidig ved virksomhederne godt, at de bliver nødt til at tage et socialt ansvar, og det kan de gøre ved at placere ordrer i min virksomhed, forklarer Gry Pedersen.

Hun vurderer desuden, at mange virksomheder går bort fra, at alle processer i en produktion nødvendigvis skal automatiseres.

- Nogle produkter kan få højere kvalitet af at blive udført i hånden, og de opgaver kan ansatte i Pakkeriet klare, forklarer Gry Pedersen.

Hun skaffede sin første ordre hos legetøjsproducenten Dantoy i Hobro. Den første måned arbejdede hun alene.

- Så havde jeg tjent nok penge til, at jeg kunne ansatte de første to-tre medarbejdere, fortæller hun.

Foto: Torben Hansen

Gry Pedersen har lejet 1000 kvadratmeter lokaler på Produktvej i Hadsund. Industribygningen havde stået tom i 12 år, og iværksætteren fik en gunstig aftale med udlejeren. Derfor har hun fået gang i Pakkeriet uden at skulle investere penge, men dog masser af arbejdstimer.

Gigtsygdom

Gry Pedersen er mor til to børn på et og otte år, og kæresten har også et barn på otte år. Familien er netop flyttet i villa i Hadsund, og et bryllup er planlagt til juli.

Så der er også noget at se til på hjemmefronten - ved siden af opgaver med uddannelsen og driften af Pakkeriet Hadsund.

Er du lidt af en superkvinde?

- Nej, nej. Jeg griber bare de muligheder, der er. Desuden er jeg ikke god til at sidde stille. Der må godt ske noget. Men jeg kan da også skrante og have dårlige dage, forsikrer Gry Pedersen.

Hun er ordblind, og hun kæmpede i flere år med en gigtsygdom, som betød, at hun læste HF som enkeltfag samtidig med indlæggelser, og nogle eksamener blevet taget fra en seng på sygehuset.

I dag er sygdommen takket være medicin under kontrol.

Energien og overskuddet finder hun i de succeser, som hun allerede har oplevet hos flere af sine ansatte.

- Deres succes er min succes, slår hun fast og stråler, når hun fortæller om en ung kvinde, der under ansættelsen har gjort store fremskridt.

Pakkeriet skal vokse

Erhvervseventyret med Pakkeriet Hadsund er langt fra slutningen. Gry Pedersen er ved at udvide med et lagerhotel, så hun kan tilbyde et tillægsprodukt til sine nuværende og nye kunder.

Hvor er din virksomhed om tre-fem år?

- Så har jeg åbnet min tredje afdeling af Pakkeriet. Om 10 år skal jeg have Pakkeriet i stort set alle landets kommuner. Men jeg skal først have styr på processerne her i Hadsund, før konceptet kan kopieres til andre kommuner, erklærer Gry Pedersen overbevisende.

Gry Pedersen drømmer stort, når det gælder sit firma. På sigt skal Pakkeriet have afdelinger i de fleste af landets kommuner. Foto: Torben Hansen

Hun er både idealist og forretningskvinde. Hun vil både løse en samfundsopgave og tjene på det. Men Gry Pedersen har ikke tænkt sig at stikke en masse penge i egen lomme. Et eventuelt overskud skal tilbage i virksomheden til gavn for de ansatte.

- Jeg håber på sigt at kunne tilbyde medarbejderne forskellige sundhedsydelser som tandlægeeftersyn, motion, fysioterapi og diætist, siger Gry Pedersen.