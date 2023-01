Gymnasieelever bliver fanget i tiden: En kamp mod tiden udspiller sig på scenen

HOBRO:I halvmørket er en seng med et lyserødt tæppe placeret, og til tonerne af Scarlet Pleasures 2015-hit "Heat" står to piger og kysser.

Den intime scene lyder ikke umiddelbart som noget, der burde overværes af et publikum.

Men når man så tilføjer, at det hele udspiller sig i den store sal på Mariagerfjord Gymnasium, og er en del af dette års musical, bliver seancen noget mere uskyldig.

De fire hovedrolleindehavere glæder sig til endeligt at optræde foran publikum. Fra venstre: Ida Kongsbak (2.g), Benjamin Karlsen Smith (1.g), Csanád Mészáros (1.g) og Nikita Hemdrup Torp (1.g). Foto: Bo Lehm

Sammenhold og fede øjeblikke

De to piger på scenen udgør halvdelen af hovedrolle-holdet i musicalen "Endnu en dag".

En musical, som 120 af gymnasiets elever har stået for produktionen af. Alle lige fra manuskriptforfattere til scenografer samt lyd- og lysfolk er elever. Det samme gør sig naturligvis gældende for dem, der optræder på scenen; skuespillere, kor, band og dansere.

Sammen med Benjamin Karlsen Smith og Csanád Mészáros har Nikita Hemdrup Torp og Ida Kongsbak hovedrollerne i musicalen. De tre førstnævnte er alle 1.g'ere, som gik til audition kort tid efter, de var startet på gymnasiet.

- Jeg har lært så mange skønne mennesker at kende. Man skaber nye venner, og det er en fed introduktion til gymnasiet, siger Benjamin og tilføjer:

- En fælles interesse skaber sammenhold. Vi arbejder på det samme, og skaber en fed oplevelse og fede øjeblikke for hinanden og for andre.

Musicalen indeholder ingen sceneskift - kun lysmæssige skift. Foto: Bo Lehm

Musicalen er netop et sted, hvor eleverne lærer hinanden at kende på tværs af gymnasiets tre uddannelser, stx, hf og vhf, samt alle årgange.

Tidskrævende

Det er nødvendigt med et godt fælleskab, når eleverne skal bruge så meget tid sammen, som de har gjort de seneste måneder.

- De første to måneder øvede vi hver anden weekend, og i den sidste måned skulle vi komme hver weekend, fortæller Benjamin.

- Det er lang tid. 14 timer i weekenderne. Det har været lidt svært, supplerer Csanád.

"Endnu en dag" handler om fire teenagere, der bliver fanget i en tidsloop. I stykket sættes deres indbyrdes forhold på prøve, når temaer som venskab, kærlighed og tilgivelse bliver taget op. Foto: Bo Lehm

Men selv om de har brugt adskillige timer på at øve, har det ikke været et problem at balancere det med skolearbejdet.

- Vi prøver at kombinere det. Lektier og afleveringer kan man godt sidde og lave, mens man venter på at komme på scenen. For mit vedkommende har jeg ikke haft det store pres, lyder det fra Benjamin.

Nikita er enig.

- Man arbejder meget i weekenderne, men efter skole har vi fint med tid, siger hun.

I bedste musicalstil er der masser af dans og musik, når eleverne opfører stykket "Endnu en dag" Foto: Bo Lehm

Fanget i tiden

Apropos det med tid, så handler musicalen om fire teenagere, der bliver fanget i en tidsloop.

- Så skal vi finde ud af, hvorfor vi bliver fanget i tiden. Det er sådan lidt mystery, fortæller Csanád.

Udover mysterium, så tager musicalen også fat i temaer som venskab, kærlighed og tilgivelse.

Og foruden den medrivende fortælling, kan publikum glæde sig til at opleve et moderne musikunivers, fede kostumer, talentfulde dansere og kreativ scenografi.

Oplev "Endnu en dag" "Endnu en dag" kan opleves onsdag 25., torsdag 26. og fredag 27. januar. Alle dage kl. 19.00.

Billetterne koster 60 kr. og kan købes via gymnasiets hjemmeside. VIS MERE

