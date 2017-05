Gymnasietalenter fik diplomer

NORDJYLLAND: Årets Nordjyske Talentakademi-elever blev onsdag hyldet med diplomer på Vesthimmerlands Gymnasium i Aars.

Nordjyske Gymnasiers Talentakademi er et talentprogram med i alt 18 deltagende gymnasier.

I starten af skoleåret blev i alt 178 elever optaget på Talentakademiet fordelt på humanistisk, samfundsfaglig og naturvidenskabelig retning.

I tæt samarbejde mellem de deltagende gymnasier, University College Nordjylland (UCN) og Aalborg Universitet (AAU) har der gennem året været mange faglige arrangementer og horisontudvidende oplevelser for de deltagende elever.

UCN var vært for onsdagens begivenhed i Aars, hvor prorektor Kirsten Bundgaard bød velkommen til de fremmødte talentelever og deres familier. Herefter sagde Inger Askehave, prorektor for AAU, og Jette Rygaard, rektor for Vesthimmerlands Gymnasium og HF, nogle rosende ord til eleverne.

I Talentakademiets ånd var der også faglige og inspirerende indslag i løbet af aftenen.

Fra UCN var det nyuddannet folkeskolelærer Agnethe Sehested Olsen, der talte om unges motivation i udskolingen, samt Stine Lund Bjerringgaard, som er ved at lægge sidste hånd på sit bachelorprojekt som fysioterapeut. Hun har arbejdet utraditionelt som sundhedsstuderende, idet hun har kastet sig ud i at søge et patent på et nyt kørestolekoncept kaldt BAK.

Fra AAU fremførte smerteforsker, fysioterapeut og adjunkt Thorvaldur Palsson sit oplæg "Smerter! Gå dog væk!".

De 18 deltagende nordjyske gymnasier er Morsø Gymnasium, Thisted Gymnasium og HF, Erhvervsskolerne Aars, Mariagerfjord Gymnasium, Støvring Gymnasium, Tradium Hobro, Vesthimmerlands Gymnasium og HF, Hasseris Gymnasium, Aalborg Handelsskole, Aalborg Katedralskole, Aalborg Studenterkursus, Aalborghus Gymnasium, Brønderslev Gymnasium, Dronninglund Gymnasium, EUC Nord, Frederikshavn Gymnasium & HF, Hjørring Gymnasium og HF og Nørresundby Gymnasium.