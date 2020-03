Gymnasium fisker efter elever: Kom til os og spar transporttid

HOBRO:Mariagerfjord Gymnasium skruer op for charmen over for unge i kommunen, der brænder for det tekniske. Skolen har brug for, at flere vælger den nye tekniske linje, HTX, på gymnasiet i Hobro fremfor at søge samme tilbud på skoler i Aalborg og Randers.

Gymnasiet genåbner HTX efter sommerferien, efter at skolen har været uden linjen i to år. Det sker i et samarbejde med Erhvervsskolerne i Aars, som også selv har et HTX-tilbud.

- Lige nu er 15 elever tilmeldt den nye HTX-linjen. Det er tæt på smertegrænsen, men klassen bliver oprettet under alle omstændigheder. Vi ved, at den lige skal løbes i gang, og det bliver nemmere til næste skoleår, siger Hans Henrik Bøg Holme, uddannelsesleder ved Mariagerfjord Gymnasium.

Han opfordrer unge i Mariagerfjord Kommune til at genoverveje deres valg, hvis de allerede har meldt sig til HTX i f.eks. Aalborg, Randers eller Viborg.

- Erfaringsmæssigt er der HTX-elever i kommunen svarende til to klasser eller over 40 elever. Derfor tror vi, at en del har valgt HTX på andre gymnasier. Det kan der være flere forklaringer på, men vi synes bare, at hvis man kan spare en masse transporttid, så er det da bedre at vælge Mariagerfjord Gymnasium, siger Hans Henrik Bøg Holme.

Samarbejde med Aars

Mariagerfjord Gymnasium har tidligere haft HTX-klasser i samarbejde med Aalborg Tekniske Skole, som imidlertid trak sig ud af aftalen for to år siden.

Nu slår skolen i Hobro pjalterne sammen med Erhvervsskolerne i Aars, som har mange års erfaring - og særlige undervisningslokaler og værksteder til de tekniske gymnasieklasser, som har naturfaglige og tekniske fag på højt niveau.

Gymnasiet i Hobro har selv en del værksteder, men otte gange i hvert skoleår skal eleverne fra HTX i Hobro på ekskursion til Aars for at arbejde med skolens avancerede faciliteter.

HTX er en treårig gymnasial ungdomsuddannelse, der åbner op for en lang række videregående uddannelser og giver nøjagtig de samme muligheder som gymnasiets almindelige STX-uddannelse. Forskellen er, at HTX giver en teknisk studentereksamen, hvor man har naturfaglige og tekniske fag på et højt niveau, og hvor man lærer at arbejde problem- og projektorienteret.